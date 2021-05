The Chair: Netflix svela la data di uscita della nuova comedy con Sandra Oh

News Serie TV

La serie porta firma di Amanda Peet ed è prodotta dagli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss.

The Chair, la serie tv che porterà su Netflix l'ex star di Grey's Anatomy Sandra Oh, ha una data di uscita. Il servizio di video in streaming ha appena annunciato che la comedy di 6 episodi creata da Amanda Peet (The Romanoffs) e Annie Julia Wyman, arriverà in streaming il 27 agosto. Si tratta di un progetto che desta particolare curiosità anche perché vede coinvolti, in veste di produttori esecutivi, gli ex showrunner de Il Trono di Spade David Benioff (che è anche il marito di Peet) e D.B. Weiss che con Netflix hanno firmato un accordo milionario nel 2019.

La trama di The Chair

The Chair, che è il primo lavoro di Peet come sceneggiatrice e showrunner, ruota attorno alla prima donna a capo del dipartimento di inglese di una delle più importanti università americane, la fittizia Pembroke University. La protagonista sarà la professoressa Ji-Yoon Kim interpretata da Sandra Oh. Nel dare l'annuncio, il servizio di video in streaming ha diffuso un particolare ritaglio di giornale, il fittizio Pembroke Daily, che dà la notizia della nomina della professoressa Kim, la prima donna non bianca a ricoprire questa carica. La foto è stata condivisa anche da Oh su Instagram.

Il resto del cast

Nella serie recitano anche Jay Duplass (Transparent), che aveva già lavorato con Amanda Peet nella serie di HBO Togetherness, Holland Taylor (Hollywood), Bob Balaban, Nana Mensah, David Morse e Everly Carganilla.