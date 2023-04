The Boys: Jensen Ackles apparirà nello spin-off Gen V

News Serie TV

Lo rivela lo stesso attore durante una convention. La nuova serie è attesa su Prime Video per quest'anno.

Quando si tratta di The Boys è difficile capire subito cosa stia accadendo, ma questo è quanto: non abbiamo visto l'ultima di Soldatino. Jensen Ackles, che lo ha interpretato nella stagione 3 della serie anti-supereroistica di Prime Video, ha rivelato durante un evento a New Orleans che ha ripreso il suo personaggio nello spin-off di prossima uscita Gen V.

Gen V: Jensen Ackles sarà di nuovo Soldatino

Rispondendo alle domande dei fan presenti a una convention di Supernatural, Ackles ha rivelato: "Soldatino appare brevemente nel nuovo spin-off di The Boys. In effetti, ci sono diversi cameo della nave ammiraglia che si vedono nello spin-off. La mia piccola parte è stata del tutto improvvisata".

L'attore ha aggiunto che il co-ideatore e showrunner di The Boys e produttore esecutivo di Gen V Eric Kripke, anche ideatore di Supernatural, era sul set dello spin-off con lui durante le riprese. "Lui ed io stavamo semplicemente, insomma, macinando idee e lavorando letteralmente tra una ripresa e l'altra, inventando un'intera varietà di riprese".

La trama e il cast di Gen V

Disponibile in streaming più avanti quest'anno, Gen V (qui di seguito vi riproponiamo il primo trailer), ruota attorno agli studenti dell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari. Seguiamo questi giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città.

Gen V: Primissimo Trailer: Gen V: Il Primissimo Trailer della serie Prime Video - HD

"È in parte una serie universitaria e in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys", ha spiegato Amazon Studios. Il cast include Jaz Sinclair e Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi. Coinvolgerà inoltre diversi attori e attrici di The Boys, tra cui Jessie T. Usher (interprete di A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke).

Guarda The Boys su Prime Video