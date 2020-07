The Boys: Amazon mostra il primo trailer e la locandina della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi otto episodi in streaming su Prime Video dal 4 settembre.

Il 4 settembre, giorno in cui la stagione 2 di The Boys arriverà finalmente su Amazon Prime Video con i primi tre episodi, è ancora lontano. C'è un'intera estate di mezzo, ma il servizio di video in streaming prova a rendere l'attesa un po' più sopportabile mostrando una nuova anticipazione delle prossime avventure dei personaggi creati da Garth Ennis e Darick Robertson - il primo trailer delle nuove 8 puntante, un trionfo di spargimenti di sangue, esplosioni, comportamenti inappropriati e linguaggio scurrile.

The Boys 2: La trama della nuova stagione

La clip chiarisce molto bene quale sarà la situazione in cui ritroveremo i Boys. In fuga dalla legge e con i super a dargli la caccia, Butcher (interpretato Karl Urban), inizialmente introvabile, Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) cercano disperatamente di riunirsi e combattere ancora la Vought, ma i Sette non stanno chiaramente a guardare e, altrettanto chiaramente, sono disposti a tutto per fermarli. In particolare Patriota (Antony Starr), che punta ad acquisire il controllo completo dei Sette ma deve vedersela anche con l'arrivo nel team di Stormfront (la nuova aggiunta al cast Aya Cash), una nuova super esperta di social media con le proprie mire.

The Boys 2: La novità del corto su Billy Butcher

E se non ne avete abbastanza, ci sono altre buone notizie per voi. Solo poche ore fa, il co-ideatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha annunciato l'uscita in autunno, durante la programmazione della seconda stagione ogni venerdì su Amazon Prime Video, di Butcher, un corto incentrato sul diabolico personaggio interpretato da Urban. Lo speciale farà da anello di congiunzione tra il finale del ciclo inaugurale e i nuovi episodi, spiegando dov'è stato e cos’è successo al leader dei Boys durante la sua apparente scomparsa.