The Book of Boba Fett: Tatooine è in guerra nel nuovo trailer della serie ambientata nell'universo di Star Wars

News Serie TV

Temuera Morrison riprenderà il ruolo dell'iconico cacciatore di taglie nella nuova serie dal 29 dicembre in streaming su Disney+.

Le cose sul pianeta Tatooine si faranno incandescenti con l'arrivo di Boba Fett in The Booke of Boba Fett, la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars in arrivo il 29 dicembre su Disney+. Un nuovo trailer diffuso dal servizio anticipa uno scenario piuttosto movimentato, con il cacciatore di taglie (interpretato nuovamente da Temuera Morrison) e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) impegnati in una vera e propria guerra.

La trama di The Book of Boba Fett

The Book of Boba Fett, anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. Boba e Shand continueranno la loro lotta per farsi un nome conquistando il territorio un tempo controllato da Jabba. Si presume che scopriremo anche come Boba è riuscito a sopravvivere dopo essere finito - in Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi - nel pozzo dell'affamato Sarlacc, la terrificante creatura di Tatooine che destinava le sue prede a terribili tormenti.

Il nuovo trailer anticipa tanti combattimenti corpo a corpo e molta azione, che è ciò che i fan di Boba Fett si aspettano da questa serie. L'obiettivo di Boba e Fennec, ora è sempre più chiaro, è conquistare l'impero criminale della galassia. La serie, d'altronde, può contare sullo stesso team di The Mandalorian: Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.