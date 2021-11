The Book of Boba Fett: Il primo trailer in italiano della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars

News Serie TV

Lo spin-off di The Mandalorian arriverà in streaming su Disney+ il 29 dicembre: il primo trailer italiano svela anche l'ingresso nel cast di Jennifer Beals.

Il regno di terrore del mostruoso Jabba the Hutt è finito per sempre e Boba Fett ha intenzione di governare Tatooine "con il rispetto". Lo dice il leggendario cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison nel primo trailer italiano di The Book of Boba Fett, l'attesa nuova serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars, precisamente dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian. Guardatelo qui in basso mentre aspettiamo il 29 dicembre, la data in cui la nuova serie targata Lucasfilm debutterà su Disney+.





La trama e il cast di The Book of Boba Fett

Descritta come un'emozionante avventura dell’universo di Star Wars, The Book of Boba Fett segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato nuovamente da Temuera Morrison) e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. In una scena post-credit di The Mandalorian 2 avevamo infatti visto Boba Fett accomodarsi sul trono dopo essere tornato su Tatooine, essersi introdotto nel covo un tempo appartenuto al mostruoso Jabba The Hut e aver eliminato Bib Fortuna, un personaggio incontrato nel film del 1983 Il ritorno dello Jedi.

Nel primo trailer ritroviamo Boba Fett rivendicare il suo potere su Tatooine mentre promette di essere un sovrano molto diverso da Jabba. "Jabba usava la paura. Io governerò con il rispetto. Perché parlare di conflitto quando la cooperazione può renderci tutti ricchi?", dice il protagonista nella clip agli ex capitani abituati a compiere gli atti più mostruosi per Jabba. La serie può contare sullo stesso team di The Mandalorian: Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

The Book of Boba Fett: Il trailer svela l'ingresso nel cast di Jennifer Beals

Il primo trailer di The Book of Boba Fett svela anche un casting che fino ad ora era stato tenuto segreto. Nella serie ci sarà infatti anche l'attrice Jennifer Beals (Flashdance, The L Word) che interpreterà una Twi'lek. La intravediamo in una breve sequenza (la foto in alto) ma, per il momento, non sappiamo altro sul suo personaggio. Oltre a lei, conosceremo probabilmente altri nuovi personaggi. Ciò che bisogna tener presente, tuttavia, è che The Book of Boba Fett avrà una storia indipendente da quella di The Mandalorian che - come confermato da Jon Favreau a Good Morning America - tornerà invece più tardi, nel 2022, con la terza stagione.

Insieme al trailer, Disney+ ha pubblicato anche una nuova key art che vedete in basso.