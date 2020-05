The Blacklist userà l'animazione per completare il finale della settima stagione

News Serie TV

L'episodio 19 alternerà scene girate e animate e andrà in onda su NBC il 15 maggio.

The Blacklist ricorre a un interessante espediente per dare un finale alla settima stagione, la cui produzione era stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus. Il crime drama di NBC unirà le scene già completate dell'episodio 19, solo parzialmente girato, ad animazioni in stile graphic novel.

The Blacklist: Il finale parzialmente animato della stagione 7

Il risultato sarà un episodio ibrido che mixerà elementi live action e animati e si intitolerà "The Kazanijan Brothers"; andrà in onda il 15 maggio su NBC e fungerà da vero e proprio finale di stagione, dal momento che la produzione ha dovuto rinunciare agli ultimi tre episodi previsti a causa della sospensione di tutte le attività (la settima stagione avrebbe dovuto avere 22 episodi). Per portare a termine l'episodio così come nuovamente concepito, tutta la troupe - compresi gli attori protagonisti - hanno lavorato da casa: James Spader, Megan Boone e gli altri membri del cast hanno doppiato le scene e gli animatori hanno svolto tutto il lavoro da remoto. Come ha raccontato ad Associated Press Jon Bokenkamp, il creatore della serie, l'idea è arrivata ispirandosi anche al fumetto della serie che già esiste.

La trama della settima stagione di The Blacklist

In questa stagione di The Blacklist la super spia Katarina Rostova (Laila Robins) è tornata nella vita di Elizabeth (Boone) e Raymond Reddington (Spader). Nonostante Liz non fosse affatto contenta di come sua madre sia rientrata nella sua vita, ha deciso comunque di collaborare con lei per avere la meglio su Red ed entrare finalmente in possesso di alcune informazioni sul suo conto. I tre sono ad un passo dallo scontro e sembra che vedremo già qualcosa proprio nell’episodio animato. In questo diciannovesimo episodio, che non essendo il finale previsto inizialmente quasi sicuramente non chiuderà tutte le storie della stagione, la task force dell’FBI si troverà a indagare su un contabile che lavora per i criminali, scoprendo una coppia di fratelli pericolosi assunti per la sua protezione. Inoltre Liz prenderà un'importante decisione.

Qualunque sia la direzione che The Blacklist prenderà in questo finale improvvisato, possiamo almeno tirare un sospiro di sollievo, dal momento che la serie è stata già rinnovata da NBC per un'ottava stagione.