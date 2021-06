The Blacklist perde Megan Boone: L'attrice non tornerà nella stagione 9

News Serie TV

L'attrice e il suo personaggio, Elizabeth 'Liz' Keen, faranno la loro ultima apparizione nell'imminente finale dell'ottava stagione.

La peggiore notizia che i fan di The Blacklist potessero ricevere è arrivata nella tarda serata di ieri (durante la notte qui in Italia): Megan Boone, nel cast del crime drama di NBC sin dall'esordio nel lontano 2013, sta per fare un passo indietro. L'attrice farà la sua ultima apparizione nei panni dell'agente speciale dell'FBI Elizabeth 'Liz' Keen nell'episodio conclusivo dell'ottava stagione, in onda negli Stati Uniti la prossima settimana, e non tornerà nella nona, ordinata dalla rete lo scorso gennaio.

The Blacklist: Le ragioni dietro l'addio di Megan Boone

Leggendo tra le righe della notizia, sembra che l'uscita di scena di Liz non sia dettata da scelte creative ma da una chiara richiesta della Boone di intraprendere nuove opportunità professionali, comprensibile dopo oltre otto anni sullo stesso set. Tuttavia, come riporta Deadline, Boone e la produzione si sono parlati e hanno trovato un punto d'incontro molto prima del rinnovo di The Blacklist per una nona stagione, permettendo così agli sceneggiatori di creare un arco narrativo conclusivo per Liz.

Nell'ottava stagione, in Italia in onda su FoxCrime ogni venerdì alle ore 21:05 con un doppio episodio, Boone si è presa una lunga pausa dalle riprese dopo il quarto episodio, dedicato proprio al personaggio di Liz, il primo nella lista di Raymond Reddington (James Spader). In fuga dopo aver attentato alla vita di Red, Liz è tornata nel quattordicesimo episodio, in Italia in onda questo venerdì, e da allora le cose sono andate sempre peggio. Ora sembra sia finalmente a un passo dall'ottenere da Red quelle risposte a lungo attese sul suo passato e sul loro rapporto.