The Blacklist perde anche l’ideatore Jon Bokenkamp: Il messaggio ai fan

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo non tornerà nella nona stagione.

Le brutte notizie non sono finite per i fan di The Blacklist. Pochi giorni dopo l'uscita di scena di Megan Boone, la quale ha scelto di non tornare nei panni dell'agente speciale Elizabeth 'Liz' Keen, il crime drama di NBC perde anche il suo ideatore, Jon Bokenkamp, che con un messaggio su Twitter ha annunciato il suo addio dopo otto stagioni.

Jon Bokenkamp lascia The Blacklist: Il messaggio ai fan

"Volevo scrivervi direttamente per farvi sapere che ho preso la difficile decisione di lasciare The Blacklist", ha scritto Bokenkamp nella serata di ieri. "Amo questa serie con tutto il cuore ed è stato un viaggio incredibile, ma dopo otto anni sento che è tempo per me di uscire dalla zona di confort, provare qualcosa di nuovo ed esplorare alcuni degli altri personaggi e delle altre storie che mi girano per la testa".

"Probabilmente sono di parte, ma i fan di The Blacklist non sono solo i più devoti e famelici della tv, sono brillanti e instancabili", ha aggiunto. "Siete la linfa vitale della nostra serie ed è il vostro entusiasmo che mi fa sentire - più di ogni altra cosa - grato. Credo sinceramente che la serie sia ancora piena di vita, creativamente forte, e che giorni luminosi ci attendano".

The Blacklist: Megan Boone non sarà nella stagione 9

In Italia in onda ogni venerdì alle ore 21:05 su FoxCrime, e dal 3 luglio ogni sabato alle ore 21:15 sul nuovo canale Sky Investigation, l'ottava stagione di The Blacklist si è conclusa - attenzione alle anticipazioni! - con l'uscita di scena in circostanze estremamente drammatiche di Elizabeth Keen. Dopo la messa in onda del finale negli Stati Uniti, Boone ha scritto su Instagram: "Questa esperienza, per me, è stata tutta una vita dentro la mia stessa vita. Questi otto anni nei panni di Liz Keen mi hanno aiutata a definire meglio il mondo e me stessa, mentre lei si proponeva di fare lo stesso. Liz ha cercato legami familiari incorruttibili e si è scontrata con forze potenti per rivelare i confini dove un mondo crudele e indifferente finisce e comincia lei".

Ha aggiunto di essere "grata, soprattutto per le persone con cui ho condiviso questo tempo: i miei colleghi membri del cast presenti e passati, la nostra incredibile troupe che ha reso possibile ogni singolo giorno per tutte le persone coinvolte e quelli di voi che abbiamo intrattenuto. Di questa esperienza porto il ricordo delle guest star che - seppur brevemente - si sono susseguite, dei loro volti, delle loro voci, delle loro idiosincrasie e dei loro talenti. C'è stata una tale abbondanza di voi nei miei oltre 150 episodi che, ironia della sorte, non potrei elencarvi tutti, ma... Che lista. Che sogno. Grazie a tutti".