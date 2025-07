The Bear: le quattro stagioni della serie sensoriale di Disney+, in attesa della quinta

News Serie TV

Con la quarta stagione disponibile da alcuni giorni, è stato già annunciato il lavoro di preparazione per la quinta. Rivisitiamo il percorso della narrazione fino ad oggi, cercando una parola che rappresenti ogni stagione.

E caos fu.

Da alcuni giorni è arrivata in streaming su Disney+ la quarta stagione di The Bear, pluripremiata serie che racconta la storia di un giovane chef di alta cucina, che da New York ritorna a Chicago per occuparsi della paninoteca di famiglia dopo la morte del fratello. Con gli 8 episodi della prima stagione abbiamo assaggiato la tensione che si respira nel retrobottega di un locale. Le successive stagioni, tutte da 10 episodi ciascuna, ci hanno permesso di conoscere i Berzatto e tutta la schiera di fedelissimi amici e parenti che li accompagna. È una tempesta emotiva quella che la serie mette in scena, con rari momenti di quiete, e con un lavoro tecnico su immagini e suono capace per stordire lo spettatore per la sua potenza sensoriale. Ideata da Christopher Storer, è magnificamente interpretata da Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Matty Matheson e Edwin Lee Gibson, con special guest star come Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Bob Odenkirk, Brie Larson, Will Poulter, Josh Hartnett e Jon Bernthal nel ruolo di Mikey. Proviamo a riassumere in una parola ogni singola stagione, in attesa di scoprire quale sarà la più adatta alla già annunciata quinta stagione di The Bear.

The Bear, prima stagione: Caos

Il caos della cucina del locale The Original Beef of Chicagoland in costante panico organizzativo, il caos interiore di personaggi alla ricerca di equilibrio, il caos della famiglia Berzatto che arriva al culmine con il suicidio di Mikey. L'idea do Christopher Storer è di gettarci bruscamente all'interno di questo marasma, chiedendoci di avere fiducia. Incontriamo così lo chef Carmen "Carmy" Berzatto, l'amico e manager Richard "Richie" Jerimovich, la giovane e ambiziosa chef Sydney e gli altri cuochi e membri di famiglia, tutti costretti a prendere le misure con il nuovo corso del ristorante. Quando arriva il calmo e lucido monologo di Carmy nell'episodio che chiude la stagione, siamo travolti dalle emozioni perché la magia del racconto si compie. Gli affanni che abbiamo vissuto fino a quel momento, insieme a lui e alla sua brigata, tutte le difficoltà professionali e umane affrontate, trovano un consapevole e sano rilascio.

The Bear, seconda stagione: Metamorfosi

The Bear si rivela essere uno show che non vuole necessariamente mostrare lo stress di lavoro nella ristorazione, ma che usa la frenesia di quell'ambiente per raccontare semplici persone intrappolate nei loro sogni, paure, doveri, aspettative e sensi di colpa. Le immagini continuano ad avere un'estetica seducente, alternando le raffinatezze culinarie con la rudezza ferrosa di Chicago. Da fast food di sandwich, il locale entra in una fase di rinnovamento per trasformarsi in un ristorante di alta cucina. Per ristrutturarsi, sono necessari soldi, formazione, coraggio, follia e tornare ad avere l'umiltà di uno studente alle prime armi. L'affascinante episodio "Forchette" mostra quanto la disciplina ripaghi i temerari che la abbracciano. E poi conosciamo l'immensa e ingombrante famiglia nei flashback, per capire finalmente l'origine del caos con l'autosabotaggio di Carmy che resta chiuso nella cella frigorifera.

The Bear, terza stagione: Impatto

Una destinazione viene raggiunta. L'apertura del ristorante di alta cucina è al contempo un arrivo e una partenza. Sappiamo che gli atterraggi non sono sempre morbidi e gli scossoni continuano ad essere parte integrante dello show. La ricerca del perfezionismo di Carmy nelle creazioni del menu, con la pretenziosa idea di cambiare menu ogni sera, non è altro che l'inconsapevole tentativo di aggiustare dentro di sé tutto ciò che da sempre è in frantumi. Il rodaggio con i clienti e l'incubo della prima recensione di un critico gastronomico, genera nuove tensioni, mentre approfondiamo ancora la vita di alcuni personaggi come accade nel bellissimo episodio "Tovaglioli", in cui conosciamo la toccante storia di Tina prima del suo arrivo all'Original Beef. Il migliore episodio della stagione però è quello di apertura: un incredibile lavoro di montaggio tra immagini, suoni, rumori, musiche e pochissimi dialoghi, sono il testamento sensoriale di The Bear.

The Bear, terza stagione: Consapevolezza

C'è spesso un sottofondo costante che accompagna le inquietudini della serie. A volte è il gas dei fornelli, a volte la cella frigorifera, altre volte il passaggio di uno dei treni sopraelevati di Chicago. Nonostante lo scopo di una serie sia lo stesso di quello di una soap opera, ovvero stimolare il nostro attaccamento ai destini dei personaggi e seguirne l'evoluzione, Christopher Storer usa tutta la sua conoscenza tecnica per trovare la connessione emotiva con il pubblico. Nel viaggio che cuochi e non cuochi intraprendono, in questa stagione arriviamo a una presa di coscienza individuale e generale su quali siano le priorità. Carmy comprende che deve fare un passo indietro e impedire che i suoi fantasmi condizionino i rapporti di famiglia e di lavoro, oltre a gestire il terrore dell'occasione che gli si presenta per riallacciare i rapporti con la madre. Richie si avvicina all'idea di trovare una normalità nel rapporto con il nuovo compagno della sua ex, nonché patrigno di sua figlia. Syd sta lentamente mettendo a fuoco il rapporto tra le sue ambizioni professionali e l'importanza di team di lavoro che è, seppur disfunzionale, una famiglia acquisita.

The Bear racconta persone, non professioni. Che si tratti di chef, stagisti, fornitori o fratelli, sono tutti alla ricerca di un equilibrio tra ciò che devono fare e ciò che vorrebbero essere. La cucina è la lente attraverso cui guardare la fragilità umana. Ogni stagione si insinua tra le crepe che ostinatamente ognuno di noi cerca di riparare, entrando in un campo minato dal quale si può uscire solo andando sempre avanti. Caos, metamorfosi, impatto, consapevolezza: The Bear è un'esperienza di visione che tocca corde profonde. E forse, proprio come un buon piatto, lascia un retrogusto lungo, difficile da dimenticare.