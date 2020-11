The Batman: Terence Winter lascia la guida della miniserie di HBO

News Serie TV

L'ideatore di Boardwalk Empire era stato scelto come sceneggiatore e showrunner.

Batman non è un personaggio fortunato, bisogna ammetterlo. Soprattutto nella sua storia cinematografica e televisiva, gli "incidenti" sono stati diversi nel corso degli anni. L'ultimo ha interessato l'ambiziosa miniserie in lavorazione a HBO Max, progetto ricordiamo nato da una costola del prossimo film di Matt Reeves The Batman, la quale nelle scorse ore è stata testimone di una disputa interna che ha portato alla clamorosa uscita di scena di Terence Winter.

Il passo indietro di Terence Winter

Terence Winter è uno dei più grandi talenti dei nostri tempi, per la tv l'ideatore di Boardwalk Empire e uno dei principali sceneggiatori de I Soprano. A luglio era stato annunciato il suo coinvolgimento nel prequel televisivo di The Batman come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo, accanto a Reeves e Dylan Clark. Tuttavia, diverse fonti - incluso l'autorevole The Hollywood Reporter - rivelano che ha deciso di tirarsene fuori a causa di divergenze creative. Il team di produzione ha già avviato la ricerca di un nuovo showrunner, mentre a HBO Max e Warner Bros. Television tutto tace sulla natura della differenza di opinioni che ha portato a questa rottura.

I dettagli della miniserie di Batman

Ancora senza titolo, la companion series espanderà il mondo ritratto dal film, esplorando ulteriormente la miriade di personaggi complessi e irresistibili di Gotham City. Sarà ambientata durante l'Anno Uno della storia di Batman, un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose in città. Sarà quindi un prequel del film, ambientato invece durante l'Anno Due, e si concentrerà sulla corruzione di Gotham City, che imperversa da svariati anni, raccontata dal punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha nulla.

"Torniamo all'Anno Uno, alla prima venuta, alla prima apparizione di questo vigilante mascherato che inizia a stravolgere il modo in cui vanno le cose in città", ha anticipato Reeves al DC FanDome. "Vediamo la storia attraverso il punto di vista di questi poliziotti corrotti, uno in particolare. E la storia ha a che fare con la battaglia per l'anima [del poliziotto]". E riferendosi a Batman, ha aggiunto: "C'è questo mito che prende consistenza sullo sfondo, ma non c'è ancora nulla di concreto. Vi ritroverete in un posto nuovo dove mai prima d'ora avete visto questi personaggi - alcuni di loro potreste averli visti nei fumetti, ma altri sono del tutto nuovi".