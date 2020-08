The Batman: La serie tv di HBO Max sarà un prequel del film

News Serie TV

Lo ha rivelato il regista Matt Reeves, insieme ad altri nuovi dettagli, al DC FanDome.

The Batman, il nuovo film di Matt Reeves incentrato sull'omonima superstar dei fumetti DC, ora portata alla vita da Robert Pattinson, è stato al centro di molti dei momenti salienti del DC FanDome dello scorso fine settimana, complice soprattutto la diffusione del primo teaser trailer. Già da qualche tempo sappiamo che una serie tv dello stesso Reeves, realizzata per il nuovo servizio di video in streaming HBO Max, espanderà il mondo ritratto dal film, esplorando ulteriormente la miriade di personaggi complessi e irresistibili di Gotham City. Nuovi dettagli di un'opera che si preannuncia imperdibile sono stati rivelati proprio in occasione della convention online.



The Batman: Il Teaser Trailer Ufficiale dal DC Fandome - HD

The Batman: La serie tv è un prequel

La companion series, alla quale Reeves sta lavorando con il produttore di The Batman Dylan Clark e l'ideatore di Boardwalk Empire Terence Winter, con quest'ultimo nel ruolo di sceneggiatore, sarà ambientata durante l'Anno Uno dell'iconica storia di Batman, un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose in città. Si tratta quindi di un prequel del film, ambientato invece durante l'Anno Due. La serie si concentrerà sulla corruzione di Gotham City, che imperversa da svariati anni, raccontata dal punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha nulla.

"Torniamo all'Anno Uno, alla prima venuta, alla prima apparizione di questo vigilante mascherato che inizia a stravolgere il modo in cui vanno le cose in città", ha detto Reeves. "Vediamo la storia attraverso il punto di vista di questi poliziotti corrotti, uno in particolare. E la storia ha a che fare con la battaglia per l'anima [del poliziotto]". E riferendosi a Batman, ha aggiunto: "C'è questo mito che prende consistenza sullo sfondo, ma non c'è ancora nulla di concreto. Vi ritroverete in un posto nuovo dove mai prima d'ora avete visto questi personaggi - alcuni di loro potreste averli visti nei fumetti, ma altri sono del tutto nuovi".

The Batman: La data della serie tv spin-off

Per il film con Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, Colin Farrell del Pinguino e Jeffrey Wright del Commissario Gordon bisognerà attendere più di un anno: l'arrivo nelle sale è previsto infatti solo nell'ottobre del 2021. Nessuna parola, invece, sull'arrivo in tv della serie, neppure se la finestra di lancio precederà o seguirà la pellicola. Con ogni probabilità, a causa delle varie problematiche legate alla pandemia di coronavirus, i tempi saranno ancora più lunghi, dal momento che solo il 25% del film - che immaginiamo abbia la priorità - è stato girato prima del lockdown.