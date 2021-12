The Batman: Colin Farrell sarà Il Pinguino anche nella serie tv di HBO Max

News Serie TV

Lo spin-off sarà un prequel del film di Matt Reeves in uscita il prossimo anno.

Non estraneo al mondo del piccolo schermo, visto precedentemente nella seconda stagione di True Detective e nella miniserie d'ambientazione storica The North Water (in Italia in streaming da oggi su TIMvision), Colin Farrell continuerà a vestire i panni di Oswald Cobblepot, l'iconico villain della DC meglio conosciuto come Il Pinguino, anche dopo il film di prossima uscita The Batman. Secondo Variery, l'attore riprenderà il ruolo nella serie prequel in lavorazione al servizio streaming HBO Max.

The Batman: Il film e la serie prequel

Atteso nelle sale per il 4 marzo, The Batman (qui di seguito il trailer) mostrerà il Cavaliere Oscuro (interpretato in questa versione da Robert Pattinson) durante il suo secondo anno come vigilante, mentre si confronta con la corruzione dilagante nella sua città e i collegamenti che questa ha con la sua famiglia. Ancora senza titolo, la companion series espanderà il mondo ritratto dal film, esplorando ulteriormente la miriade di personaggi complessi e irresistibili di Gotham. Attraverso il punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha niente, lo spin-off finirà con l'accendere i riflettori su un vigilante mascherato le cui azioni iniziano a cambiare sensibilmente le cose in città.

The Batman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Anche uno spin-off sul Pinguino?

In realtà, questa potrebbe essere solo la prima volta del Pinguino di Farrell in tv. Risale allo scorso settembre un'indiscrezione piuttosto concreta secondo la quale Matt Reeves, il regista e sceneggiatore del film e l'ideatore della serie, stia lavorando con Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) allo sviluppo di un secodo spin-off incentrato proprio sul villain dal naso buffo. Il progetto seguirebbe l'ascesa del Pinguino attraverso la malavita di Gotham. In attesa di un'eventuale conferma, ricordiamo che Farrell segue i precedenti interpreti del personaggio Burgess Meredith (Batman, 1966-1968), Danny DeVito (Batman: Il ritorno, 1992) e Robin Lord Taylor (Gotham, 2014-2019).