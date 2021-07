The Bad Guy: Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi protagonisti della serie italiana di Prime Video

News Serie TV

Disponibile in streaming nel 2022, la serie è sia un crime drama sia una dark comedy.

In occasione dell'inizio delle riprese, Amazon ha svelato i primi nomi degli attori che reciteranno in The Bad Guy, serie originale italiana disponibile in streaming nel 2022 su Prime Video. A vestire i panni del protagonista, il pubblico ministero Nino Scotellaro, sarà Luigi Lo Cascio (Il traditore, La meglio gioventù), affiancato da Claudia Pandolfi (Tutta colpa di Freud).

The Bad Guy: La trama della nuova serie italiana di Prime Video

Un mix tra crime drama e dark comedy, The Bad Guy racconta l'incredibile vicenda di Nino Scotellaro (in alto, la prima foto ufficiale), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il "cattivo ragazzo" in cui è stato ingiustamente trasformato.

Una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, The Bad Guy è diretta da Giancarlo Fontana e dallo stesso Stasi. In una precedente occasione, Nicola Giuliano, che con Francesca Cima e Carlotta Calori produce la serie per Indigo Film, aveva detto: "La mafia è un po' il nostro Vietnam. Una tragedia nazionale ma anche un bacino di potenziali storie. Ci è piaciuto moltissimo il modo nuovo di affrontare questo tema: lasciare intatta la consapevolezza insita nel nostro Paese ma demolirla con le armi della commedia nera. Credo che ridere sia uno dei modi per mostrare la pochezza di quel mondo".

Foto: Paolo Ciriello