That '70s Show: L'intero cast originario tornerà nel sequel di Netflix

That '90s Show sarà disponibile in streaming prossimamente.

Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher sono tornati nei mitici anni '70. Anzi, negli anni '90. Dopo settimane di trattative, Netflix ha raggiunto un accordo con il cast di That '70s Show per riprendere i rispettivi ruoli - per molti di loro l'inizio di una carriera memorabile - nel sequel That '90s Show. I cinque (manca Danny Masterson, nel 2017 allontanato da Netflix dopo che l'attore è stato accusato di aver stuprato quattro donne nei primi anni 2000) saranno nuovamente Eric Forman, Donna Pinciotti, Fez, Jackie Burkhart e Michael Kelso in un numero imprecisato di episodi (probabilmente non molti, giacché saranno coinvolti "solo" come guest star), e si riuniranno con le precedentemente confermate ex co-star Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, tornate nei panni di Kitty e Red Forman, i genitori di Eric.

That '90s Show: La trama e la prima foto

Lunga 10 episodi e creata dagli ideatori di That '70s Show Bonnie Turner e Terry Turner con il collega di allora Gregg Mettler e Lindsay Turner, That '90s Show è ambientata 15 anni dopo l'originale della FOX, nel 1995, e si concentra su Leia Foreman (Callie Haverda, Shut Eye), la figlia adolescente di Eric e Donna, in visita dai nonni per l'estate. Sotto l'occhio vigile e premuroso di Kitty e lo sguardo severo di Red (qui di seguito la prima foto ufficiale), Leia conosce e si lega a una nuova generazione di ragazzi.

Questi ultimi sono interpretati da Ashley Aufderheide (Emergence), Mace Coronel (Colin in bianco e nero), Maxwell Acee Donovan (I Thunderman), Sam Morelos e Reyn Doi (Drama Club). Si tratta rispettivamente di Gwen, un concentrato di lealtà, ribellione ed entusiasmo che renderà più interessante la vita di Leia; Jay, un tipo affascinante e civettuolo con la videocamera sempre in mano; Nate, l'esatto opposto di sua sorella Gwen, un ragazzo con un enorme sorriso stampato in faccia il cui furgone è un ritrovo e una via di fuga per il gruppo; Nikki, la concentrata, intelligente e determinata fidanzata di Nate; e Ozzie, quello che tutti adorano, un tipo perspicace, sarcastico, gay e impaziente con il mondo.

Wilmer Valderrama è di nuovo Fez

Del cast originario, Topher Grace e Wilmer Valderrama sono quelli che non hanno perso tempo e hanno subito condiviso con i fan l'entusiasmo di tornare nei panni di Eric e Fez. I due attori, ora impegnati rispettivamente nella comedy di ABC Home Economics e del procedurale di CBS NCIS, hanno pubblicato una foto o un video su Instagram. Grace, indossando una vecchia maglietta di Eric, ha scritto: "Sì, mi sta ancora". Valderrama, dopo aver riaperto qualche vecchio e polveroso scatolone, si è calato completamente nel look di Fez sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor.