Terminator: L'anime in arrivo su Netflix

La nuova serie è scritta dallo sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin.

L'offerta di anime si moltiplica su Netflix. Poche settimane dopo gli annunci delle serie animate basate su Godzilla, Tomb Raider e DOTA 2, il servizio di video in streaming unisce le forze con lo sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin e lo studio d'animazione giapponese di Ghost in the Shell Production I.G per portare in tv un adattamento di Terminator, il primo animato del franchise di successo e il secondo per la tv dopo The Sarah Connor Chronicles.

Nessun ulteriore dettaglio è disponibile al momento. "Chiunque conosca la mia scrittura sa quanto creda sia importante prendersi delle libertà e seguire il cuore", si è limitato a dire Tomlin. "Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato l'opportunità di avvicinarmi a Terminator in un modo che rompe le convenzioni, sovverte le aspettative e ha tanto coraggio".

Skydance ha prodotto gli ultimi due film di Terminator, Genisys del 2015 e Destino oscuro del 2019, in entrambi quali Arnold Schwarzenegger è tornato a interpretare l'androide cibernetico travestito da essere umano T-800. Al momento non ci sono indicazioni su un suo coinvolgimento anche in questo nuovo progetto.