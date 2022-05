Terminal List: Chris Pratt è un Navy SEAL in cerca di risposte nel primo trailer del thriller di Prime Video

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming dal 1° luglio.

Ne ha fatta di strada Chris Pratt dai tempi in cui interpretava uno scansafatiche in Everwood. Se lo avete apprezzato nel vivo dell'azione in Guardiani della Galassia e Jurassic World, non perdete Terminal List, nuovo thriller cospirativo in arrivo il 1° luglio su Prime Video. Diretta dall'affermato Antoine Fuqua (Southpaw: L'ultima sfida, The Equalizer: Il vendicatore), la serie si mostra in un teaser trailer che vi lascerà con molte domande ma, se vi siete appassionati al fortunato filone del servizio streaming inaugurato da Tom Clancy's Jack Ryan e portato avanti da Reacher, anche molto intrigati.

La trama e il cast di Terminal List

Basato sul bestseller omonimo di Jack Carr, adattato da David DiGilio (Traveler), Terminal List segue la storia di James Reece (Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy SEAL viene tesa un'imboscata durante un'operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell'evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, mano a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Nella serie recitano anche Taylor Kitsch (True Detective) e Jai Courtney (Suicide Squad) rispettivamente con i ruoli di Ben Edwards, un ex Navy SEAL e membro del Ground Branch della CIA che usa il suo accesso all'Intelligence e le sue conoscenze in materia di operazioni per aiutare il suo migliore amico James a compiere la propria vendetta, e del miliardario Steven Horn, figura chiave dietro Capstone Industries, un enorme fondo di investimento internazionale, la cui arroganza e influenza sono minacciose in egual misura e lo metteranno nel mirino del protagonista. Constance Wu (Fresh Off the Boat) è invece Katie Buranek, una corrispondente di guerra la quale si sforza di portare allo scoperto la verità su Reece e sulla cospirazione contro cui sta combattendo.