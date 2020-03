Teen Wolf: Tyler Posey propone di riportare in tv la serie, e non è l'unico favorevole

News Serie TV

L'attore propone una reunion per gli ex compagni di liceo di Beacon Hills.

Un revival di Teen Wolf? Tyler Posey ci sta. Nel corso del fine settimana, l'attore ha reso noto con un tweet il proprio interesse rispetto a un possibile ritorno sugli schermi del popolare teen drama soprannaturale di MTV, conclusosi poco più di due anni fa dopo sei stagioni. Un invito a ragionarci su condiviso da alcuni ex compagni di avventure, incluso Colton Haynes.

Il revival di Teen Wolf: I messaggi di Tyler Posey e delle co-star

"Ehi MTV, penso sia arrivato il momento di far tornare il lupo adolescente Scott McCall con nuovi episodi" ha scritto Posey nel suo tweet, prima di aggiungere: "Prima Jersey Shore: Family Vacation. Ora la reunion degli ex compagni di liceo di Teen Wolf. Sono pronto. E 28 anni è un'età appropriata". Il messaggio è stato condiviso alcune ore dopo da Cody Christian, il cui Theo Raeken era un amico d'infanzia di Scott, il quale ha scritto "Sono pronto a tutto", mentre Haynes - che fu Jackson Whittemore prima di unirsi al cast di Arrow - ha rilanciato: "Ci sono!".

Il non-finale di Teen Wolf e la notizia del remake

Dare una continuazione a Teen Wolf non è un'idea malvagia, giacché nel 2017 la serie salutò il pubblico con un finale piuttosto aperto. Nell'ultimo episodio, infatti, Scott e il branco lasciarono Beacon Hills con la speranza di reclutare altri lupi disposti ad aiutarli a combattere la loro guerra. All'epoca, l'ideatore Jeff Davis spiegò così la sua scelta a Entertainment Weekly: "Non volevamo un finale che dicesse 'Fine'. Volevamo fosse 'E l'avventura continua'. Mi piace immaginare che siano in giro a portare avanti la battaglia".

Come scritto da Posey, nell'ultimo periodo MTV ha riportato in onda alcuni dei suoi show più fortunati, come Jersey Shore e The Hills. Una continuazione di Teen Wolf, quindi, non è così inverosimile, soprattutto se con lo stesso cast o una parte di esso. Inizialmente, poco prima del finale, si era parlato di un remake incentrato su un nuovo gruppo di personaggi, un'idea che Davis stava coltivando da tempo. Tuttavia, non se ne seppe più nulla.