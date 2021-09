Teen Wolf torna in tv, con un film!

News Serie TV

L'ideatore della serie, Jeff Davis, sta lavorando anche allo sviluppo della nuova serie tv Wolf Pack.

Dopo mesi di speculazioni, Teen Wolf si unisce ufficialmente alla schiera di serie tv più o meno recenti che torneranno sul piccolo schermo in quella sta diventando sempre di più l'epoca dei remake e dei revival. Il fortunato teen drama soprannaturale di Jeff Davis, conclusosi nel 2017 dopo sei stagioni e 100 episodi, racconterà una nuova storia in un film tv disponibile il prossimo anno sul servizio streaming Paramount+. Le trattative per riportare sul set il cast originario sono in corso, mentre Davis, che ne sarà lo sceneggiatore e il produttore esecutivo, ha firmato anche per lo sviluppo di una nuova serie a tema licantropi dal titolo Wolf Pack, destinata come Teen Wolf all'americana MTV.

Teen Wolf: La trama del film tv revival

Il film racconterà di un nuovo terrificante male che emerge a Beacon Hills e che porta i lupi a ululare ancora una volta alla luna, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Tuttavia, solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

In aggiunta a Tyler Posey, interprete di Scott, nella serie avevano recitato Dylan O'Brien (negli ultimi anni impegnato con il franchise Maze Runner), Holland Roden, Tyler Hoechlin (ora il protagonista di Superman & Lois), Shelley Hennig e Dylan Sprayberry, e per un periodo anche Crystal Reed, Daniel Sharman e Colton Haynes, visti rispettivamente in Gotham, I Medici e Arrow.

La trama di Wolf Pack

Non uno spin-off di Teen Wolf ma l'adattamento dei romanzi di Edo Van Belkom, Wolf Pack segue un ragazzo e una ragazza le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, i due ragazzi sono inspiegabilmente attratti l'uno all'altra e da altri due adolescenti che sedici anni prima erano stati adottati da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro si uniscono per svelare il segreto che li accomuna: il morso e il sangue di un lupo mannaro.