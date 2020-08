Ted Lasso di AppleTV+ rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La comedy con Jason Sudeikis ha debuttato in streaming lo scorso 14 agosto.

Ted Lasso ha fatto centro: AppleTV+ ha rinnovato per una seconda stagione la comedy con Jason Sudeikis nei panni di un improbabile allenatore di football americano che si ritrova ad allenare (con risultati esilaranti) una squadra di calcio professionista in Inghilterra.

Ted Lasso: La trama e il cast

La serie di dieci episodi, creata dallo stesso Sudeikis insieme al famoso produttore Bill Lawrence è incentrata su un personaggio che lo stesso comico aveva creato per degli sketch proposti durante i programmi di NBC Sports. Sette anni dopo, il veterano del Saturday Night Live ha ripreso il suo ruolo di allenatore di football americano che viene assunto per allenare una squadra di calcio professionista inglese, nonostante non abbia alcuna esperienza in questo campo né familiarità con questo sport. Pur uscendo dalla sua comfort zone, il protagonista cerca di dare il meglio anche quando non ha idea di cosa stia facendo. Oltre al protagonista, nella serie recitano Hannah Waddingham (Star System - Se non ci sei non esisti), Bronson Webb (Il Trono di Spade), Phil Dunster (Assassinio sull'Orient Express), e Stephen Manas.

I buoni risultati di ascolto

TVLine riporta che la serie è risultata il contenuto più visto su AppleTV+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Germania, Messico, Francia e Canada lo scorso fine settimana, con la maggior parte degli spettatori che ha guardato subito tutti e tre gli episodi disponibili. I restanti sette episodi saranno resi disponibili settimanalmente ogni venerdì fino al 2 ottobre. Il rinnovo di Ted Lasso si aggiunge a quello delle altre serie già promosse dal servizio di video in streaming Central Park, Dickinson, For All Mankind, Home Before Dark, The Morning Show, Mythic Quest: Raven's Banquet, See, Servant e Truth Be Told.