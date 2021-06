Ted: La serie tv prequel ordinata a Peacock

News Serie TV

Seth MacFarlane a bordo del progetto di 10 episodi come sceneggiatore e produttore esecutivo.

L'orsacchiotto di peluche più insolente dello schermo sta tornando, ma non con un nuovo film. Il servizio di video in streaming Peacock ha annunciato l'ordine di Ted, serie tv prequel dell'omonima pellicola del 2012 con Mark Wahlberg e Mila Kunis. Lo annuncia The Hollywood Reporter, aggiungendo che la sitcom di 10 episodi coinvolgerà il regista e co-sceneggiatore del film Seth MacFarlane, anche l'ideatore de I Griffin, come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Ted: Dai film alla serie tv

Al momento nulla lascia pensare che Wahlberg e Kunis riprenderanno i ruoli interpretati sul grande schermo, mentre MacFarlane è in trattativa per prestare nuovamente la sua voce a Ted. Il film ha raccontato la storia di John Bennett (Wahlberg), un uomo di Boston il cui desiderio d'infanzia di vedere il suo orsacchiotto di peluche prendere vita si è avverato, salvo poi vedere Ted crescere e diventare un tipo poco raccomandabile - sboccato, consumatore abituale di alcol e droghe e sessuomane. Kunis ha interpretato Lori, la ragazza di John, ruolo che non ha ripreso nel sequel del 2015, sostituita da Amanda Seyfried, interprete del nuovo interesse amoroso di John, Samantha.

Sebbene non specificato, con ogni probabilità la serie ruoterà attorno a un John e a un Ted più giovani. La presidente dei contenuti di NBCUniversal Entertainment Susan Rovner, molto legata al progetto, ha dichiarato in un comunicato: "Seth ha un super potere nel creare comunità di appassionati e Ted è un esempio brillante della sua capacità di creare personaggi amati dei quali non se ne ha mai abbastanza. Siamo molto fortunati a portare questo progetto agli spettatori di Peacock, i quali avranno l'opportunità di vedere ancora una volta il loro orsacchiotto sboccato preferito".