Tecla Insolia: l'arte dell'empatia e il desiderio di lasciare il segno nel nome delle donne

News Serie TV

Tecla Insolia ha ricevuto, a Napoli, il Nastro d'Argento Grandi Serie per la Migliore Attrice Protagonista grazie alla sua performance ne L'arte della gioia di Valeria Golino. Subito prima della serata, abbiamo avuto il piacere di intervistarla e di parlare con lei di storie al femminile e diritti delle donne.

Ha gli occhi dolci Tecla Insolia, ma lo sguardo impertinente di chi ha dalla sua la giovinezza, il coraggio, e la voglia di continuare per sempre a fare un mestiere che ci mette in contatto con il nostro io più profondo e nello stesso tempo ci avvicina agli altri. Un bravo attore, infatti, è colui che sa comunicare con il suo pubblico e stringerlo in un abbraccio, e Tecla, così esile e minuta, è riuscita a cingere, oltre agli spettatori del piccolo e del grande schermo, anche la giuria dei David di Donatello e l'intero Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che ha voluto premiarla con il Nastro d'Argento Grandi Serie per la Miglior Attrice Protagonista. È successo sabato scorso a Napoli, la città di Gomorra, del Commissario Ricciardi e di Mare Fuori, e a proposito di mare, la famiglia di Tecla Insolia viene da una regione bagnata dallo Ionio, dal Tirreno e dal Mar di Sicilia, e tornare su quell'isola "per lavoro" le ha portato fortuna, visto che L'arte della gioia di Valeria Golino e il personaggio di Modesta l'hanno trasformata in un'attrice capace di ammaliare anche il critico più disincantato. Noi non siamo disincantati, e abbiamo fatto in fretta a diventare grandi estimatori della giovane Nada de La bambina che non voleva cantare, ma questa è un'altra storia. La nostra comincia sulla terrazza al decimo piano dell'Hotel Royal Continental, con il mare azzurro da una parte e una vetrata che riflette le nostre sagome dall'altra. Il nostro ultimo incontro con l'attrice risale allo scorso Festival di Cannes, che aveva accolto fra i suoi titoli proprio L'arte della gioia. A Tecla quel glorioso giorno sembra ieri, come lei stessa ci spiega all'inizio della nostra chiacchierata: "Ne L'arte della gioia si vede spesso Modesta che trascina qualcosa, che sia uno straccio o un mantello, e Valeria voleva che queste inquadrature fossero sempre molto dettagliate. Se ci ripenso, mi viene in mente il cammino della serie: prima si scrive, quindi si crea, poi si gira e infine la serie esce e diventa di tutti, e ancora adesso riceve tantissimi riconoscimenti. Cosa mi resta dell’esperienza - mi chiedi. A essere sincera non lo so, so solo che sono molto felice, sono sorpresa e allo stesso tempo grata per ciò che sta succedendo a me e all'Arte della gioia. Penso che sia una storia molto importante e mi fa piacere che siano state vendute tantissime copie del romanzo, perciò il mio pensiero va a Goliarda Sapienza e al mondo della letteratura.

L'arte della gioia ci parla di una giovane donna che compie un percorso di autoaffermazione e che sopra ogni cosa è libera, libera come Goliarda, che era femminista, seppure a modo suo. Anche per te è importante battersi per la parità fra i sessi e per i diritti delle donne?

Penso di essere sempre stata, magari inconsapevolmente, vicino ai valori femministi, ma semplicemente esistendo o mettendo il mio corpo e la mia voce a disposizione di storie che parlano di donne, quindi in me c'è sempre stata un'attenzione ai diritti delle donne che continuerà a crescere, e mi piacerebbe riuscire a essere un giorno un po’ più attiva, perché penso che qualcosa stia cambiando. Nello stesso tempo, però, mi sembra che si stia tornando indietro: come se le persone fossero spaventate da questo cambiamento. Siamo circondati da casi di violenza contro le donne. La mia preoccupazione è grande e sincera, e proprio per questo mi piacerebbe un giorno riuscire a lasciare un segno.

Parlando di Fuori, il film di Mario Martone in cui interpreta Goliarda Sapienza, Valeria Golino ha detto di essersi resa conto che Elodie e Matilda De Angelis si sentono molto più libere, rispetto a lei, di di esprimere ciò che hanno dentro, mostrando i loro pregi ma anche i loro difetti. Pensi anche tu che le nuove nuove generazioni di donne siano più emancipate ?

Siamo figlie delle lotte che sono state fatte prima di noi. Non penso che la mia generazione stia riposando sugli allori e che si impegni meno di quella precedente o di quella che verrà dopo, e questo perché sono convinta che ci siano e sempre ci saranno cose di cui non ci libereremo mai, come la difficoltà di apparire per quello che siamo, a maggior ragione in un mondo come il nostro nel quale contano le apparenze e l'estetica. Invece di vivere tutto con serenità, lasciando correre le cose stupide, magari stiamo male per una critica uno o due giorni. Non dovremmo farlo, perché il tempo è oro. Il tempo è sacro, e in fondo siamo una generazione consapevole del fatto che ci sono cose importanti a cui bisogna prestare attenzione: in quanto persone, in quanto donne, in quanto artisti. Ripeto: siamo il prodotto di una cosa che è successa tempo fa e dobbiamo continuare sulla stessa strada.

C'è margine di miglioramento?

L'anacronismo che c’era 30, 40 anni fa ora non c'è più. Adesso c'è un altro tipo di libertà, o meglio un altro tipo di affermazione della libertà, però partiamo a razzo su tantissime questioni e poi ci ritroviamo inorriditi da quello che succede intorno a noi, da ciò che accade alle ragazze come noi. Non lo so, la nostra è una società attenta che deve continuare a esserlo e prendere parte attivamente a qualcosa di più grande, perché le cose che riguardano gli altri riguarderanno un giorno noi, quindi bisogna combattere non solo per le nostre questioni ma per le questioni di tutti.

Pensi che recitare ti abbia cambiato in meglio?

Noi siamo il risultato delle esperienze di vita che abbiamo fatto. Io non sono abituata all'esposizione, però, avendo iniziato fin da piccola a cantare, mi sono confrontata con il giudizio degli altri, e più vai avanti, più cresci e più le cose smettono di avere l'importanza che avevano prima. Non so cosa stia aggiungendo alla mia persona la recitazione, ma so che è una cosa che voglio fare tutta la vita perché è un continuo arricchimento che proviene da tutto ciò che ci circonda, quindi è una forma grandissima di studio e per me di empatia, che dovrebbe essere una cosa che viene insegnata scuola, dal momento che ti mette in condizione di confrontarti con gli altri e di ascoltarli.

Sei un giudice severo nei confronti di te stessa?

Ammetto di sì, però penso che questo sia anche il motore del miglioramento. Sono convinta che la critica nei propri confronti sia fondamentale, perché ti permette di capire cosa potevi fare meglio e cosa invece pensavi di aver fatto male ma ti sbagliavi. Sono sempre stata molto severa nei miei confronti e mi piacerebbe, magari col tempo, essere semplicemente capace di darmi qualche merito in più, però avverrà, sono sicura, adesso mi piace essere un po’ testarda ed esigente nei miei confronti.

I Nastri d'Argento sono premi assegnati dai giornalisti. Hai simpatia per la nostra categoria? Ci temi? Leggi recensioni e articoli che parlano di te?

Ero alla premiazione, a Firenze, dei David Rivelazioni Italiane e abbiamo fatto un incontro con Paolo Mereghetti, che ci ha rivolto proprio questa domanda, a cui ho subito risposto: "No, sono terrorizzata", specificando che mi spaventano anche le cose belle, perché penso che il mio lavoro finisca nel momento in cui si concludono le riprese e io sono consapevole di aver cercato di dare tutto quello che potevo. Poi però mi fa piacere leggere i critici e i giornalisti di cui ho imparato a fidarmi. In ogni modo sono un po’ un pesce fuor d’acqua, ancora non conosco bene i miei punti di riferimento, ma so che è una parte importantissima del mondo del cinema e della tv, perché non finisce tutto nel momento in cui un progetto si chiude: è quando viene dato agli altri che quello che hai fatto prende davvero realtà. Per fortuna, a parte qualche piccola critica, sono sempre belli gli articoli che parlano di me, ed è vero che mi appagano, ma nello stesso tempo mi mettono a confronto con una certa aspettativa per il futuro. So che se una persona ti dice una cosa, ti aiuta a scoprire cose nuove su di te, ma al momento avverto una certa ostilità nei confronti dei giudizi esterni, ma anche questo so che cambierà.