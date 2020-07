TCA Awards 2020: Watchmen e Unbelievable le serie tv con più nomination

News Serie TV

La 36esima edizione non avrà una cerimonia di premiazione a causa dell'emergenza Coronavirus.

I TCA Awards, prestigioso riconoscimento assegnato dalla Television Critics Association alle migliori serie e ai migliori interpreti della stagione, hanno annunciato nelle scorse ore le nomination della 36esima edizione, la 2020, che sarà diversa dalle solite a causa dell'emergenza Coronavirus. Nessuna cerimonia di premiazione, infatti, ma un semplice proclama nel corso dell'estate mentre i numeri della pandemia restano preoccupanti negli Stati Uniti.

La serie di fantascienza di HBO Watchmen e la miniserie crime di Netflix Unbelievable sono le produzioni più nominate dall'associazione. Quattro candidature ciascuna, con la rete via cavo a guidare la classifica delle realtà televisive con più nomination, 16, seguita proprio dal servizio streaming con 10. Bene si posizionano anche la comedy Schitt's Creek, i drama Better Call Saul e Succession, e la miniserie Mrs. America, ciascuno in gara con tre nomination. Tra le nuove proposte, poi, spiccano le candidature di Zoey's Extraordinary Playlist (una delle pochissime serie broadcast nominate) e Non ho mai..., accanto a colossi dello streaming quali The Mandalorian e The Morning Show. Ecco la lista completa dei nominati di quest'anno:

TCA Awards 2020: Tutte le nomination

PROGRAMMA DELL'ANNO

Better Call Saul

Mrs. America

Schitt's Creek

Succession

Unbelievable

Watchmen​

DRAMA

Better Call Saul

Euphoria

Pose

Succession

The Crown

The Good Fight​

COMEDY

Better Things

Dead to Me

Insecure

Schitt's Creek

The Good Place

What We Do in the Shadows​

FILM O MINISERIE

Il complotto contro l'America

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Normal People

Unbelievable

Watchmen​

NUOVO PROGRAMMA

Non ho mai...

The Great

The Mandalorian

The Morning Show

Watchmen

Zoey's Extraordinary Playlist​

INTERPRETAZIONE IN UN DRAMA

Cate Blanchett, Mrs. America

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Regina King, Watchmen

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Rhea Seehorn, Better Call Saul

Jeremy Strong, Succession

Merrit Wever, Unbelievable

INTERPRETAZIONE IN UNA COMEDY

Pamela Adlon, Better Things

Christina Applegate, Dead to Me

Elle Fanning, The Great

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae, Insecure

Ramy Youssef, Ramy

PROGRAMMA PER RAGAZZI

Carmen Sandiego

Daniel Tiger

Molly of Denali

Odd Squad

Wild Kratts

Xavier Riddle and the Secret Museum​