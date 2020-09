TCA Awards 2020: Trionfa Watchmen, premiata anche Succession

News Serie TV

Alla miniserie di HBO vanno quattro premi, incluso programma dell'anno.

Mentre ci avviciniamo al weekend degli Emmy, i TCA Awards, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Television Critics Association alle migliori serie e ai migliori interpreti della stagione, sembrano offrire un'anteprima piuttosto verosimile di ciò che potrebbe accadere tra qualche giorno. Ovvero, premi in quantità per la miniserie di HBO Watchmen e l'affermazione di Schitt's Creek, giunta alla sua ultima stagione, tra le comedy.

In una 36esima edizione in ritardo a causa dell'emergenza Coronavirus, il drama sci-fi creato da Damon Lindelof e basato sulla celebre graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons ha portato a casa quattro premi, inclusi programma dell'anno e miglior interpretazione in una serie drammatica per Regina King. Due invece i premi per Schitt's Creek: miglior comedy e migliore interpretazione in una comedy per Catherine O'Hara. Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori, segnaliamo inoltre la vittoria di un'altra serie di HBO, Succession, come miglior drama.

TCA Awards 2020: Tutti i vincitori

PROGRAMMA DELL'ANNO

Better Call Saul

Mrs. America

Schitt's Creek

Succession

Unbelievable

Watchmen​

DRAMA

Better Call Saul

Euphoria

Pose

Succession

The Crown

The Good Fight​

COMEDY

Better Things

Dead to Me

Insecure

Schitt's Creek

The Good Place

What We Do in the Shadows​

FILM O MINISERIE

Il complotto contro l'America

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Normal People

Unbelievable

Watchmen​

NUOVO PROGRAMMA

Non ho mai...

The Great

The Mandalorian

The Morning Show

Watchmen

Zoey's Extraordinary Playlist​

INTERPRETAZIONE IN UN DRAMA

Cate Blanchett, Mrs. America

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Regina King, Watchmen

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Rhea Seehorn, Better Call Saul

Jeremy Strong, Succession

Merrit Wever, Unbelievable

INTERPRETAZIONE IN UNA COMEDY

Pamela Adlon, Better Things

Christina Applegate, Dead to Me

Elle Fanning, The Great

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae, Insecure

Ramy Youssef, Ramy

PROGRAMMA PER RAGAZZI

Carmen Sandiego

Daniel Tiger

Molly of Denali

Odd Squad

Wild Kratts

Xavier Riddle and the Secret Museum​