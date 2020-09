Tatiana Maslany sarà She-Hulk della Marvel su Disney+

News Serie TV

La star di Orphan Black e Perry Mason interpreterà Jennifer Walters nella nuova serie Marvel.

Quando si tratta di passare ore e ore in sala trucco, nessuno è più preparato di Tatiana Maslany. La trasformista ex star di Orphan Black dovrà colorarsi completamente di verde perché Disney+ l'ha scelta per il ruolo di protagonista in She-Hulk, nuova serie Marvel incentrata sull'omonima supereroina creata dal leggendario Stan Lee.

She-Hulk e i dettagli della Serie TV

Scritta da Jessica Gao (Rick and Morty) e diretta da Kat Coiro (C'è sempre il sole a Philadelphia), She-Hulk racconta di Jennifer Walters, un abile avvocato e la cugina di Bruce Banner, anche conosciuto come l'Incredibile Hulk. Quando Bruce esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia, permettendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione.

Premiata nel 2016 con l'Emmy per i suoi diversi ruoli in Orphan Black, Maslany è stata anche tra i protagonisti dell'apprezzato crime drama di HBO Perry Mason, recentemente rinnovato per una seconda stagione. Non è chiaro però se la rivedremo nei panni di Sorella Alice. Nel frattempo, non è chiaro neppure quando comincerà la lavorazione di She-Hulk, ritardata dall'emergenza Coronavirus. A Disney+, questa si aggiunge alle altre serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel e What If...?, quest'ultima animata, tutte ancora inedite.