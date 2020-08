Talenti Spaziali: Il trailer ufficiale e la data della nuova serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

The Right Stuff, questo il titolo originale del drama che racconta la storia dei 7 del Mercury, arriva in streaming il 9 ottobre.

Disney+ ha svelato la data di uscita di Talenti Spaziali (titolo originale The Right Stuff), la nuova serie originale che ripercorre i primi giorni del programma spaziale americano attraverso l'incredibile storia dei primi astronauti del Paese, conosciuti come i Sette del Mercury. Il drama di otto episodi, che si distingue per un cast eccezionale, sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 9 ottobre con i primi due episodi in anteprima. Ecco il trailer ufficiale.

La trama di Talenti Spaziali

Basata sul libro di successo di Tom Wolfe La stoffa giusta adattato da Mark Lafferty (Castle Rock) e prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros. Television, Talenti Spaziali offre uno sguardo ispirazionale sui primi giorni del programma spaziale statunitense e sull’iconica storia dei primi astronauti americani, diventati protagonisti di quello che sembra il primo “reality show” della storia. Gli ambiziosi astronauti e le loro famiglie, infatti, diventano improvvisamente delle celebrità, in competizione per il denaro, la fama e l’immortalità. Si tratta di uomini comuni, strappati dall'oscurità che, pochi giorni prima di essere presentati al mondo, vengono trasformati in eroi ancor prima di compiere qualcosa di eroico. Il loro compito è portare l'uomo nello spazio in soli due anni. Ambientata in un periodo in cui molti si chiedevano se i giorni di gloria americana fossero ormai finiti, Talenti Spaziali è una storia sull’ambizione e sull’esplorazione e su come comuni esseri umani possano compiere imprese straordinarie.

Il cast e i personaggi

I due uomini al centro della storia sono il Maggiore John Glenn (Patrick J. Adams, Suits), stimato pilota collaudatore e devoto padre di famiglia, e il Tenente Comandante Alan Shepard (Jake McDorman, Limitless), uno dei migliori piloti collaudatori nella storia della marina militare degli Stati Uniti. Tra gli altri membri dei Sette del Mercury, il Comandante Gordo Cooper (Colin O’Donoghue, C'era una volta), il più giovane dei sette che fu scelto con grande sorpresa di tutti; Wally Schirra (Aaron Staton, Mad Men), un pilota competitivo abile nel fare scherzi; Scott Carpenter (James Lafferty, One Tree Hill), soprannominato “Il Poeta” dagli altri astronauti; Deke Slayton (Micah Stock), pilota e ingegnere taciturno ma incredibilmente intelligente; e Gus Grissom (Michael Trotter), un veterano militare decorato che diventerà il secondo uomo nello spazio. La serie esplora anche le famiglie degli astronauti, tra cui Annie Glenn (Nora Zehetner), che combatte con un disturbo del linguaggio che le rende difficile comunicare in pubblico; Louise Shepard (Shannon Lucio), una moglie e madre che si rifiuta di lasciare che le trasgressioni di Alan si ripercuotano sulla sua casa; e Trudy Cooper (Eloise Mumford), un'esperta pilota che mette da parte le proprie ambizioni per mostrare l'immagine di una famiglia felice.