Sweet Tooth rinnovata per una seconda stagione

La serie, arrivata in streaming su Netflix lo scorso 4 giugno, è basata sull'acclamato fumetto di Jeff Lemire pubblicato da DC Comics.

Le avventure del giovane ibrido Gus continuano! Netflix ha appena rinnovato il singolare drama post-apocalittico Sweet Tooth per una seconda stagione. La serie, che vanta tra i produttori anche l'attore Robert Downey Jr. e la moglie Susan Downey, tornerà prossimamente sul servizio di video in streaming con otto nuovi episodi.

La trama di Sweet Tooth

Basata su sull'omonimo e apprezzato fumetto della DC Comics creato da Jeff Lemire, la prima stagione di Sweet Tooth ha debuttato su Netflix lo scorso giugno. Ambientanta dieci anni dopo il cosiddetto "Grande Crollo" - un evento che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali - la serie ha raccontato le avventure di Gus (Christian Convery), un ibrido metà bambino e metà cervo. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus ha incontrato il viandante solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due hanno intrapreso per un'avventura straordinaria attraverso quel che restava dell'America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa.

Nel finale della prima stagione abbiamo visto Gus catturato dagli Ultimi Uomini e tenuto prigioniero insieme a un gruppo di altri ibridi tra cui Wendy e Bobby. Nel frattempo Jepp e Aimee (Dania Ramirez) hanno iniziato ad escogitare un piano per salvare i bambini dal generale Abbott (Neil Sandilands) e dai suoi esperimenti.

Sweet Tooth 2 ci sarà: Le dichiarazioni dello showrunner

“È stato in egual modo emozionante e commovente sperimentare come le persone in tutto il mondo si sono innamorate del nostro ragazzo-cervo”, ha detto il produttore esecutivo, autore, regista e showrunner di Sweet Tooth Jim Mickle. "Non potremmo essere più entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Netflix e continuare a seguire Gus e i suoi amici nel loro straordinario viaggio". Nella seconda stagione Oahn Ly affiancherà Mickle come co-produttore esecutivo.