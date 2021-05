Sweet Tooth: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie post-apocalittica di Netflix

News Serie TV

Il singolare drama, in arrivo in streaming il 4 giugno, è basato sull'omonimo fumetto di Jeff Lemire pubblicato dalla DC Comics.

Un bambino metà umano e metà cervo e un viandante solitario in cerca di risposte sono i protagonisti di Sweet Tooth, l'attesa serie tv di Beth Schwartz (showrunner di Arrow) basata sull'omonimo e apprezzato fumetto della DC Comics creato da Jeff Lemire. Disponibile in streaming su Netflix dal 4 giugno, il drama post-apocalittico (che vanta tra i produttori esecutivi anche l'attore Robert Downey Jr. e la moglie Susan Downey) si mostra oggi nell'emozionante trailer ufficiale italiano, appena diffuso dal servizio.

Sweet Tooth: Il trailer ufficiale italiano e la trama della serie tv

Sweet Tooth, scritta da Jim Mickle e lunga 8 episodi, è ambientata dieci anni dopo il cosiddetto "Grande Crollo", un evento che ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi sono la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due partono per un'avventura straordinaria attraverso quel che resta dell'America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Il resto del cast include Will Forte (The Last Man on Earth) nel ruolo del padre di Gus, Dania Ramirez (Devious Maids) di Aimee, una spazzina solitaria determinata a ricostruire un habitat sostenibile e dare una casa agli ibridi orfani, Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) di Bear, un'attivista adolescente a capo dell'Esercito degli Animali che conduce una crociata contro gli umani, e ancora Adeel Akhtar (I miserabili), Neil Sandilands (The 100) e Aliza Vellani.