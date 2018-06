Svelata la prima serie tv di Shonda Rhimes per Netflix

Niente dottori e niente gladiatori in doppio petto: la prima serie tv di Shonda Rhimes per Netflix si concentrerà sulla famosa truffatrice di New York Anne Delvey. L'ideatrice di Grey's Anatomy e Scandal, e la sua casa di produzione, Shondaland, hanno acquisito con il colosso di video in streaming i diritti di un articolo di Jessica Pressler per il New York Magazine incentrato proprio sullo scandalo Delvey, con l'intenzione di trarne un adattamento televisivo.

Pubblicato lo scorso mese, l'articolo spiega come Delvey sia riuscita a convincere i ricchi e le banche a darle dei soldi presentandosi come una facoltosa ereditiera tedesca, soldi usati per mantenere un sontuoso stile di vita nell'alta società newyorkese. Una volta scoperta, la donna è stata arrestata e accusata di frode, ed è tuttora detenuta presso il carcere di Rikers Island.

Rhimes scriverà la sceneggiatura e ne sarà la produttrice esecutiva, mentre si vocifera che per il ruolo principale si stia cercando di avvicinare un'attrice di fama mondiale. In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che l'accordo pluriennale da lei firmato con Netflix non le impedirà di continuare a lavorare dietro le quinte dei suoi altri show già in onda su ABC.