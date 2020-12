Superstore verso il finale: La stagione 6 è l'ultima

News Serie TV

L'ultima stagione della comedy si comporrà di soli 15 episodi. I ringraziamenti dei produttori e del cast.

Cloud 9 sarà quel luogo meraviglioso dove ci riforniremo di risate ancora per poco. La rete americana NBC ha annunciato che la comedy sul posto di lavoro Superstore si concluderà con la sesta stagione attualmente in onda. Dopo i 4 episodi proposti quest'autunno, gli impiegati del centro commerciale più famoso della tv torneranno a gennaio con altre 11 puntate, per una stagione conclusiva terribilmente breve a causa - come molte altre cose in questo periodo - anche della pandemia di Covid-19.

La fine di Superstore: I ringraziamenti dei produttori

La notizia della conclusione di Superstore segue solo di poche settimane l'addio alla serie di America Ferrera, la sua protagonista, impaziente di cominciare un nuovo capitolo per la sua famiglia e la sua carriera. Questo potrebbe avere avuto un ruolo nella decisione di NBC, come probabilmente lo avranno avuto gli ascolti in evidente sofferenza. In un comunicato, l'ideatore Justin Spitzer e i produttori esecutivi Gabe Miller e Jonathan Green hanno detto di essere "grati a Universal Television ed NBC per averci permesso di realizzare 113 episodi di una serie di cui siamo molto orgogliosi e per averci dato la possibilità di lavorare con un gruppo di attori, sceneggiatori e addetti ai lavori davvero instancabilmente talentosi. Siamo grati soprattutto agli spettatori che sono rimasti con noi negli ultimi sei anni (o ci hanno scoperto da qualche parte lungo la strada). Faremo del nostro meglio per fare bene e darvi il finale soddisfacente che meritate".

La presidente della divisione sceneggiati di NBCUniversal Lisa Katz ha detto invece: "Superstore è sempre stata una serie simbolo di NBC che non ha mai mancato di farci ridere mentre esaminava attentamente questioni importanti alle quali le persone tenevano profondamente. Questo è stato un gruppo fantastico di sceneggiatori, produttori, attori e addetti ai lavori con cui lavorare e siamo incredibilmente grati per tutti i loro contributi. Questa serie manterrà per sempre il suo posto tra le migliori comedy sul posto di lavoro cui teniamo maggiormente".

La commozione del cast sui social

Ovviamente, non si sono fatti attendere i commenti e i messaggi di ringraziamento dei membri del cast. Lauren Ash, interprete di Dina, ha scritto su Twitter: "È difficile sapere esattamente cosa dire in momenti come questo. Superstore era un sogno ogni giorno. Ho stretto amicizie che dureranno una vita e ho contribuito a creare una serie di cui sono più che orgogliosa. Sono terribilmente triste che stia per finire, ma anche follemente grata per tutto quello che mi ha dato. Cloud 9 per sempre". Colton Dunn (Garrett) ha scritto invece: "Superstore rimarrà fino all'ultimo la serie più incredibile alla quale abbia avuto il privilegio e l'opportunità di lavorare. Sono grato al cast e alla troupe di grande talento, e ai fan. Siete tutti fantastici! Grazie mille per tutto il supporto! Sono sicuro che ora sarete tristi. Lo sono con voi. Ma pensiamoci bene, abbiamo ancora qualche altro episodio davanti. Wow! Sei stagioni!? Che corsa, vero? Vi voglio bene. Superstore per sempre".

Per Nico Santos (Mateo), "far parte di uno show che non ha soffocato ma piuttosto celebrato la mia identità di filippino, immigrato e persona LGBTQ è qualcosa che porterò con me per sempre", mentre Nichole Sakura (Cheyenne) ha scritto su Instagram: "Far parte di uno show così lungo è stata per me una delle esperienze più inaspettate e formative di sempre. Sono davvero grata ai nostri creatori, sceneggiatori, addetti ai lavori, amati membri del cast e a tutti voi che lo avete guardato. È stato un capitolo fantastico".