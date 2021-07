Superstore: Su Infinity+ l'irresistibile comedy che vi farà venire voglia di andare a fare la spesa

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming di Mediaset è disponibile da oggi la quinta stagione completa della serie con America Ferrera.

C'è un supermercato dove non vi stanchereste mai di fare la spesa e si chiama Cloud 9. È il grande magazzino dove lavorano i protagonisti di Superstore, la divertentissima comedy di Justin Spitzer (già sceneggiatore e produttore di The Office) che ha riportato in tv in un ruolo regolare, dopo Ugly Betty, America Ferrera. Da oggi su Infinity+ è disponibile la quinta stagione completa che si unisce alla terza e alla quarta, già presenti in catalogo. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

La trama e il cast di Superstore: Le disavventure dei lavoratori diventano commedia

Superstore segue un gruppo di impiegati che lavorano in uno dei punti vendita di una grande catena di negozi di St. Louis, il Cloud 9. Sono personaggi più o meno bizzarri: dagli stagisti ai direttori, tra loro c'è chi lavora solo per poter arrivare a fine mese, chi vuole fare carriera, chi sogna una vita migliore e un capo che considera il posto di lavoro quasi come una casa. Nonostante i difficili ritmi lavorativi e le difficoltà che devono fronteggiare ogni giorno, i protagonisti non perdono il sorriso e fanno sorridere anche noi. E la comedy riesce a ironizzare sui problemi della classe media americana che spesso deve rinunciare ai sogni ed è schiacciata da turni di lavoro pesantissimi.

Tra i dipendenti troviamo Amy Sosa (Ferrera), una delle impiegate più fedeli e brillanti che ha il compito di supervisionare i commessi ma che è anche stanca della monotonia del suo lavoro. Poi ci sono Jonah Simms (Ben Feldman, Drop Dead Diva), Mateo Liwanag (Nico Santos), Garrett McNeil (Colton Dunn, Key & Peele), impiegato tetraplegico addetto agli annunci, e Cheyenne Thompson (Nichole Bloom, Shameless), grande amica di Amy e giovane dipendente del negozio. Al vertice della piramide ci sono, infine, il manager Glenn Sturgis (Mark McKinney, Man Seeking Woman) e la sua risoluta vice Dina Fox (Lauren Ash, Another Period).

Superstore 5: Robot, guest star e addii

La quinta stagione si apre con una novità che sembra subito scioccante agli occhi degli impiegati del Cloud 9: un robot che pulisce in autonomia i pavimenti. I dipendenti si coalizzano contro questa intelligentissima macchina perché pensano che possa rubare loro il lavoro. Amy, nel ruolo di direttore, ha maggiori responsabilità mentre la catena Cloud 9 viene assorbita da una multinazionale, con tutte le conseguenze del caso. La stagione - interrotta dall'emergenza sanitaria come molte produzioni tv dell'anno scorso - si chiude con un cliffhanger importante che riguarda proprio Amy: accetterà una proposta per un nuovo lavoro che implica il suo addio a Cloud 9? Tra le diverse guest star di questa stagione spiccano Dean Norris (l'ex agente Hank Schrader di Breaking Bad) che interpreta il padre della vicedirettrice Dina Fox, Justina Machado nel ruolo della nuova direttrice regionale di Cloud 9 e Heidi Gardner scelta per il ruolo di Coleen, la nemesi di Dina.