Supersex vola a livello globale e scala la Top 10 delle serie tv non in lingua inglese più viste su Netflix

A pochi giorni dall'uscita in streaming, la serie con Alessandro Borghi registra ottimi risultati anche nel mondo piazzandosi al terzo posto nella classifica settimanale delle serie non in lingua inglese più viste sulla piattaforma.

Tutti ne parlano, magari la criticano anche, ma tutti la guardano. Alla fine le previsioni e le speranze della vigilia si sono avverate: Supersex, la serie che ripercorre la vita di Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi (e da Saul Nanni in versione giovane), ha debuttato con ottimi risultati. Nella prima settimana di uscita (precisamente dal 4 al 10 marzo, quindi nei primi 5 giorni) ha raggiunto, come era prevedibile, la prima posizione nella Top 10 delle serie più viste in Italia su Netflix. Ma ha fatto anche di più: con 3,2 milioni di visualizzazioni pari a 19,2 milioni di ore viste, è andata subito ad occupare il terzo posto della classifica delle serie non in lingua inglese sul servizio a livello globale e il settimo in assoluto, se consideriamo anche quelle in inglese.

I numeri di Supersex nella prima settimana

La serie in 7 episodi, creata e scritta da Francesca Manieri, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Matteo Rovere per Groenlandia. Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, racconta la famiglia, le origini, il rapporto con l'amore di Rocco Siffredi e svela come un semplice ragazzo di Ortona si sia trasformato nel pornodivo che si è fatto conoscere in tutto il mondo.

Attualmente Supersex staziona nelle Top 10 di 62 Paesi nel mondo ma si trova in prima posizione solo in Italia. Non sappiamo se, oltre ad essere vista per la curiosità che naturalmente suscita, sia stata anche effettivamente apprezzata dagli abbonati Netflix del resto del mondo, ma di certo i numeri sono invidiabili. Nella settimana dal 4 al 10 marzo 2024, se guardiamo le serie non in lingua inglese, su Netflix hanno fatto meglio solo la serie tedesca Das Signal - Segreti dallo spazio, una storia thriller ambientata nello spazio, e la francese Furies, avvincente crime che segue una ragazza in cerca di vendetta ed esplora i meandri della malavita parigina.

Supersex funziona anche all'estero: Il paragone con le altre serie italiane

È interessante guardare indietro allo storico delle serie italiane che sono riuscite a entrare, settimana dopo settimana, nelle diverse Top 10 settimanali con le serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Se in quella generale, con i titoli più visti di sempre, non compare neppure una serie prodotta nel nostro Paese, in quelle settimanali più volte hanno fatto capolino titoli che ci riguardano. Andando a ritroso, lo scorso dicembre si era piazzata al nono posto della classifica la seconda stagione di Odio il Natale con 1,1 milioni di visualizzazioni pari a 3,7 milioni di ore di visione. Prima ancora Suburræterna aveva raggiunto 2,6 milioni di visualizzazioni a livello globale pari a 15,4 milioni di ore visionate in soli 6 giorni. A sorpresa era apparsa in classifica, piazzandosi al decimo posto, la seconda stagione di DI4RI con 1,3 milioni di visualizzazioni e 800mila ore di visione nella settimana dal 9 al 15 ottobre. Prima ancora, precisamente a ottobre 2022, si era piazzata al terzo posto della stessa classifica la docuserie crime Vatican Girl. La serie italiana che a livello globale ha fatto meglio di tutte appena uscita, finora, è però La legge di Lidia Poët che, con più di 28 milioni di ore di visione nella settimana di uscita dal 13 al 19 febbraio 2023, si era piazzata anch'essa in terza posizione nella classifica. A questo punto Supersex (che, tra l'altro, con Lidia Poët condivide la stessa casa di produzione cioè Groenlandia), con 19,2 milioni di ore viste viene subito dopo.