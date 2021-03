Superman & Lois subito rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La nuova serie dell'Arrowverse promossa dopo un solo episodio.

Dopo gli ottimi numeri dell'esordio, The CW non perde tempo e rinnova subito Superman & Lois, la serie supereroistica con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch in continuità con l'Arrowverse, il suo media franchise di successo basato sui personaggi e le storie della DC Comics.

"Il fenomenale debutto multipiattaforma di Superman & Lois, un successo sia in tv che in streaming, è una dimostrazione della creatività, del duro lavoro e della dedizione delle persone di talento che hanno lavorato instancabilmente davanti e dietro la macchia da presa, soprattutto in questo momento difficile", ha commentato il presidente di The CW Mark Pedowitz in un comunicato. "Siamo entusiasti di avere ora due nuovi, autentici successi, Superman & Lois e Walker, entrambi rinnovati per la prossima stagione con altri 11 nostri show, affermandoci ulteriormente per forza e stabilità costanti".

La trama e il successo di Superman & Lois

Superman & Lois vede il supereroe più potente e la giornalista più famosa dei fumetti, alla storia Clark Kent e Lois Lane, affrontare lo stress, le pressioni e le complessità derivanti tanto dalle loro responsabilità quanto dall'essere genitori - di due adolescenti - nella società di oggi. Il cast della serie include anche Emmanuelle Chriqui (Entourage) con il ruolo altrettanto iconico di Lana Lang, il primo interesse amoroso di Clark, che riallaccia i rapporti con lui durante uno dei periodi più difficili della sua vita, ora la responsabile prestiti della Banca di Smallville.

Negli Stati Uniti, la serie ha esordito la scorsa settimana con 1,75 milioni di spettatori e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4, per la rete l'ascolto più alto nello slot delle 20:00 del martedì negli ultimi due anni e il secondo miglior debutto (di una serie o di una stagione) dall'autunno del 2019, quando esordì Batwoman.