Superman & Lois: Nella nuova serie tv due figli adolescenti per Clark e Lois

I due ruoli sono stati affidati a Jordan Elsass e Alexander Garfin.

Emergono interessanti dettagli inediti di Superman & Lois, la nuova serie supererostica ordinata lo scorso mese dall'americana The CW. La grande novità rispetto a quanto raccontato finora nell'Arrowverse è che la coppia protagonista, interpretata nuovamente da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, avrà due figli adolescenti, ai quali secondo Deadline sono stati dati i volti di Jordan Elsass (Little Fires Everywhere) e dell'esordiente Alexander Garfin.

Come ricorderete, al termine del crossover Elseworlds Clark Kent e Lois Lane decisero di raggiungere Argo City, ciò che rimane di Krypton, perché lei era incinta e i due pensavano che questo fosse il luogo più adatto dove far nascere il bambino. Poche settimane fa, nel nuovo crossover Crisis on Infinite Earths, i due personaggi si sono ricongiunti ai vecchi compagni di avventure, non prima di aver messo al sicuro il figlio Jonathan. Ma con l'Universo - attenzione alle anticipazioni - riavviato al termine dello stesso, si scopre che i figli della coppia sono ora due! A Jonathan, infatti, si è aggiunto il fratello (gemello?) Jordan. Il primo, interpretato da Elsass (nella foto in basso, a sinistra), è descritto come un ragazzo pulito, umile e dall'animo gentile il cui atteggiamento stravagante lo rende piuttosto popolare tra i coetanei. Il Jordan di Garfin (a destra) si presenta invece come un tredicenne incredibilmente intelligente e con un temperamento mutevole la cui "ansia sociale" limita le sue interazioni con le altre persone, motivo per il quale trascorre la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogame.

In Superman & Lois, il supereroe e la giornalista più famosi dei fumetti dovranno affrontare lo stress, le pressioni e le complessità derivanti tanto dalle loro responsabilità quanto dall'essere genitori nella società di oggi. Stando alle indiscrezioni, la serie mostrerà Lois impegnata come sempre al Daily Planet, mentre Clark ne rimarrà più distante.