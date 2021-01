Superman & Lois: Il primo trailer svela la nuova vita da papà dell'Uomo d'Acciaio

News Serie TV

La serie tv, in continuità con le storie dell'Arrowverse, debutterà negli Stati Uniti a febbraio.

Non è facile essere genitori. A quanto pare nemmeno se sei Superman in persona. Il primo trailer di Superman & Lois, la nuova serie supereroistica in arrivo negli Stati Uniti su The CW il prossimo 23 febbraio, mostra la nuova vita da genitori dell'Uomo d'Acciao, interpretato nuovamente da Tyler Hoechlin (apparso già in alcuni episodi di Supergirl e in altre occasioni nell'Arrowverse) e della sua storica compagna Lois Lane che avrà il volto di Elizabeth Tulloch. Quando ritroveremo la storica coppia, infatti, i due avranno fatto ritorno nella città d'origine di Clark Kent, Smallville, e avranno due figli adolescenti, Jonathan Kent (Jordan Elsass) e Jordan Kent (Alexander Garfin).

Clark Kent padre premuroso nel primo trailer di Superman & Lois

"Cominciamo tutti come una versione di noi stessi, ma man mano che cresciamo la vita ci cambia", dice Hoechlin nel trailer. “Ogni momento dà forma al nostro carattere, cambia le nostre priorità, allunga ogni fibra del nostro essere finché non pensiamo di esserci persi. Ma non è vero perché sotto le fibre strappate c'è una persona forte, forgiata come l'acciaio, con il coraggio di lottare per coloro che amiamo". Oltre che le responsabilità che derivano dal loro essere una coppia fuori dal comune, infatti, nella nuova serie Superman e Lois affronteranno anche lo stress derivante dall'essere genitori.

Superman & Lois: La trama e il cast

Nella sinossi ufficiale della serie si legge: "Dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo e la giornalista più famosa di fumetti si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall'essere genitori che lavorano nella società di oggi . A complicare il già arduo compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan e Jordan possano ereditare o meno i superpoteri kryptoniani crescendo". Tornati a Smallville per gestire alcuni affari di famiglia, Clark e Lois ritroveranno anche una vecchia conoscenza, nonché primo amore di Clark, Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, Entourage). Fanno parte del cast anche Dylan Walsh (Nip/Tuck) con il ruolo di Samuel Lane, il padre di Lois, descritto come un serio generale dell'esercito determinato a tenere l'America e il mondo intero al sicuro da qualsiasi minaccia proveniente da questo o da altri pianeti; Erik Valdez (Graceland) di Kyle Cushing, il marito di Lana e il capo dei vigili del fuoco di Smallville, un eroe locale che ha vissuto la propria dose di tragedia, non molto interessato alle questioni che riguardano il mondo esterno; Inde Navarrette (Tredici) di Sarah Cushing, la figlia della coppia, una ragazza molto sveglia e cool, ma con alcuni demoni nel suo passato, con la quale i giovani Kent fanno amicizia; e Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation) di Leslie Larr, l'atletico, forte e spesso insensibile braccio destro di una delle persone più influenti del pianeta, passata da giovane sognatrice idealista a distruttrice di sogni indurita e consumata dal mondo.