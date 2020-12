Superman & Lois dà un nuovo costume all'Uomo d'Acciaio

News Serie TV

La nuova serie tv debutterà negli Stati Uniti a febbraio e sarà in continuità con le storie dell'Arrowverse.

Il 23 febbraio, The CW porterà in tv uno dei supereroi più iconici e potenti del fumetto americano, Superman, protagonista di una serie nuova di zecca con la storica compagna Lois Lane. In Superman & Lois, l'Uomo d’Acciaio avrà il volto di Tyler Hoechlin, di nuovo. L'attore, infatti, ha già interpretato il personaggio in diversi episodi di Supergirl e in altre occasioni durante le vicende dell'Arrowverse. Rispetto al passato, però, il combattente del crimine venuto da Krypton indosserà un costume nuovo e migliorato, come si può apprezzare nella foto ufficiale diffusa dalla rete americana.

Il nuovo costume di Superman: Il commento di Tyler Hoechlin

"Trovo che il nuovo costume sia rappresentativo dello show", ha detto Hoechlin. "Proprio come questo costume, è unico e diverso da quelli che lo hanno preceduto; la storia che stiamo raccontando di Clark/Superman e del punto in cui si trova nella sua vita è unica e qualcosa che non si è mai visto prima. Apprezzo l'opportunità di indossare il costume e la responsabilità che ne deriva. È sempre interessante quando mi viene chiesto come mi senta riguardo al 'mio nuovo costume'. Perché ho sempre ritenuto che non appartenga a me. Appartiene a tutti quelli che vedono un qualche significato in quel costume, nel simbolo sul petto. Io mi limito a indossarlo".

La designer Laura Shannon ha spiegato che nella definizione degli aspetti tipici del costume di Superman l'ispirazione è arrivata anche dal mondo dell'atletica. "Ci siamo concentrati su una nuova scollatura e su un nuovo mantello capace di massimizzare la fluttuazione e il movimento che tutti amiamo vedere nei fumetti e nei film e che hanno definito questo personaggio per generazioni. Una struttura muscolare snella e una colorazione aggiornata, combinate con alcune linee dal design dinamico e una cintura corazzata ben definita hanno contribuito a consolidare quell'immagine di Superman che cercavamo in Superman & Lois".

La trama di Superman & Lois

In Superman & Lois, il supereroe e la giornalista (Elizabeth Tulloch) più famosi dei fumetti affronteranno lo stress, le pressioni e le complessità derivanti tanto dalle loro responsabilità quanto dall'essere genitori - di due adolescenti - nella società di oggi. Jordan Elsass (Little Fires Everywhere) e l'esordiente Alexander Garfin interpreteranno Jonathan e Jordan, i figli della coppia. Il primo è descritto come un ragazzo pulito, umile e dall'animo gentile il cui atteggiamento stravagante lo rende piuttosto popolare tra i coetanei. Il secondo si presenta invece come un tredicenne incredibilmente intelligente e con un temperamento mutevole la cui ansia sociale limita le sue interazioni con le altre persone, motivo per il quale trascorre la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogame.

Come annunciato precedentemente, faranno parte del cast anche Dylan Walsh (Nip/Tuck) con il ruolo di Samuel Lane, il padre di Lois, descritto come un serio generale dell'esercito determinato a tenere l'America e il mondo intero al sicuro da qualsiasi minaccia proveniente da questo o da altri pianeti; Emmanuelle Chriqui (Entourage) di Lana Lang, oggi la responsabile prestiti della Banca di Smallville, la quale riallaccia i rapporti con Clark durante uno dei periodi più difficili della sua vita; Erik Valdez (Graceland) di Kyle Cushing, il marito di Lana e il capo dei vigili del fuoco di Smallville, un eroe locale che ha vissuto la propria dose di tragedia, non molto interessato alle questioni che riguardano il mondo esterno; Inde Navarrette (Tredici) di Sarah Cushing, la figlia della coppia, una ragazza molto sveglia e cool, ma con alcuni demoni nel suo passato, con la quale i giovani Kent fanno amicizia; e Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation) di Leslie Larr, l'atletico, forte e spesso insensibile braccio destro di una delle persone più influenti del pianeta, passata da giovane sognatrice idealista a distruttrice di sogni indurita e consumata dal mondo.