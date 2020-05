Superman & Lois: A Wolé Parks il ruolo del cattivo

News Serie TV

L'attore torna a The CW dopo i ruoli in All American e The Vampire Diaries.

Il principale avversario di Clark Kent e Lois Lane nella prossima serie supereroistica di The CW Superman & Lois ha un volto e un nome. Wolé Parks, attore già visto sulla rete in All American e The Vampire Diaries, ha firmato per il ruolo regolare dello Straniero (o The Stranger come nella versione originale).

Al momento non è chiaro se si tratta di un personaggio completamente nuovo o di una reinterpretazione dello Straniero Fantasma, nota e potente figura delle pubblicazioni DC Comics. Deadline descrive il villain come un "misterioso visitatore determinato a dimostrare al mondo di non avere più bisogno di Superman".

Una creazione di Todd Helbing (The Flash), Superman & Lois segue il supereroe e della giornalista più famosi dei fumetti (interpretati nuovamente da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch) affrontare lo stress, le pressioni e le complessità derivanti tanto dalle loro responsabilità quanto dall'essere genitori - due volte! - nella società di oggi. Il resto del cast include Dylan Walsh (Nip/Tuck) nel ruolo del generale Sam Lane, Emmanuelle Chriqui (Entourage) di Lana Lang, Erik Valdez (General Hospital) di suo marito Kyle Cushing e Jordan Elsass e Alexander Garfin dei figli adolescenti di Clark e Lois.