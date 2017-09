Supergirl dà un volto nuovo alle sue protagoniste

Le versioni giovani di Kara e Alex avranno un aspetto un po' diverso quando quest'autunno Supergirl tornerà su The CW con gli episodi della terza stagione. Entertainment Weekly annuncia infatti che i due personaggi sono stati affidati ad altrettante nuove attrici, Izabela Vidovic e Olivia Nikkanen.

Entrambe appariranno nel sesto episodio, intitolato Midvale. Si tratta di una puntata caratterizzata da numerosi flashback nella quale le sorelle Danvers intraprendono un viaggio on the road dirette alla loro casa d'infanzia, rivivendo un misterioso omicidio avvenuto all'epoca al loro liceo. Vidovic, vista di recente in The Fosters, sostituisce Malina Weissman, ora impegnata sul set di Una serie di sfortunati eventi. Nikkanen, reduce da un ruolo in The Americans, prende invece il posto di Jordan Mazarati.

La stagione 3 di Supergirl è attesa negli Stati Uniti per il 9 ottobre. Parlando dell'episodio, la star Melissa Benoist ha detto: "Vedrete, attraverso il modo in cui interagiscono, come il loro rapporto ha mosso i primi passi quando Kara è arrivata sulla Terra, come è cresciuto, come è diventato così intimo e perché oggi sono così legate".