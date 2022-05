Summertime 3: La stagione finale da oggi su Netflix, tra crescita e nuovi inizi

News Serie TV

Gli ultimi 8 episodi del teen drama italiano con Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe e tanti altri sono disponibili in streaming: addio a una serie fresca e spensierata che ci ha fatto sognare l'estate tutto l'anno.

Si conclude oggi l'avventura estiva di Summer, Ale, Sofia, Edo, Dario e tutti gli altri protagonisti di Summertime, la serie originale italiana di Netflix prodotta da Cattleya che ci ha tenuto compagnia per tre stagioni (rischiarando, per quanto possibile, anche alcuni dei periodi più difficili dovuti alla pandemia). Basata (solo vagamente) sul successo letterario Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia, questa serie ha saputo tuttavia crearsi una propria identità risultando tutto sommato molto gradevole per gli spettatori e una scommessa vinta per Netflix. Cosa aspettarsi da questi ultimi 8 episodi? Nuovi triangoli amorosi e tanta bella musica, certo. Ma anche nuove consapevolezze e scoperte che porteranno i protagonisti a interrogarsi una volta per tutte sul proprio futuro inaugurando una nuova fase delle proprie vite.

Summertime 3: La trama e il cast

Diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda e scritta da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli, l'ultima stagione di Summertime ci catapulta naturalmente in una nuova estate sulla Riviera Romagnola. Summer (Coco Rebecca Edogamhe), ora single, è determinata a vivere in modo più spensierato mentre Ale (Ludovico Tersigni) è tormentato dai sensi di colpa dopo l'incidente di Lola (Amparo Piñero Guirao). Dario (Andrea Lattanzi), felicemente innamorato di Rita (Lucrezia Guidone), trova un nuovo lavoro in un beach club di Cesenatico, una sfida che lo indirizza verso il suo futuro cambiandogli la vita. Anche Edo (Giovanni Maini) e Sofia (Amanda Campana) sono tornati in Romagna dopo aver vissuto un anno fuori, rispettivamente in Germania e a Milano; ma le cose, per loro, sono cambiate e potrebbero non riuscire a sentirsi ancora intimamente legati agli amici di sempre.

Tutti, in questi ultimi episodi, devono decidere verso che direzione andare e come poter crescere accogliendo nuove persone senza perdere di vista quelle che hanno segnato gli anni più importanti delle loro vite. In questo nuovo percorso capiscono che la crescita comporta anche delle rinunce: ma è proprio dando una "scossa" alla propria vita (così come "Scossa" è il titolo del nuovo brano inedito del cantautore sangiovanni, una delle canzoni della colonna sonora di questa stagione) che ci si migliora.

I nuovi personaggi

Tra le nuove aggiunte al cast ci sono Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, oltre a Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana). Luca è un fonico ed è anche frontman dei Foster Wallace, un gruppo che Dario ingaggia per una serata al Sàian, e che condivide un legame particolare con Summer; Stefano è il proprietario del Sàian, il beach club dove si svolgono molte delle vicende di questa stagione (ma è anche una vecchia conoscenza di Rita che, guarda caso, offre un lavoro a Dario); Federica è una fotografa di fama nazionale che fa da mentore a Sofia; Viviana è una nuova amica di Blue (Alicia Ann Edogamhe) e le farà comprendere alcune verità.

La colonna sonora, il punto di forza della serie

Una delle caratteristiche di Summertime, e per la quale questa serie si è fatta notare fin dall'inizio, è la colonna sonora che mescola successi del passato a brani pop e indie molto contemporanei. Oltre al nuovo brano di sangiovanni, nei nuovi episodi ci sono canzoni di Blanco, Madame, Achille Lauro, Franco126, Psicologi, Tananai, Bartolini e Ariete: un mix davvero esplosivo curato da Pietro Paroletti in arte Golden Years che ha raccolto il testimone da Giorgio Poi, curatore delle musiche nelle prime due stagioni.