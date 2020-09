Suicide Squad: HBO Max ordina la serie spin-off Peacemaker con John Cena

News Serie TV

La nuova serie racconterà le origini del super criminale che John Cena interpreterà nel film del 2021 The Suicide Squad: Missione Suicida.

HBO continua a portare pezzi del DC Extended Universe in tv. Il nuovo servizio di video in streaming ha annunciato l'ordine di Peacemaker, serie spin-off dell'atteso cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida, con l'attore e wrestler della WWE John Cena nei panni dell'omonimo personaggio, lo stesso che nel 2021 lo vedremo interpretare sul grande schermo.

I primi dettagli di Peacemaker, la serie tv spin-off di The Suicide Squad

Scritta interamente dallo sceneggiatore e regista del film, James Gunn, il quale curerà anche la regia di alcuni degli otto episodi ordinati, incluso il primo, Peacemaker è descritta come una comedy d'azione incentrata sulle origini del personaggio di Cena, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, indipendentemente da quante persone dovrà uccidere per ottenerla. "Peacemaker dà l'opportunità di approfondire le attuali questioni mondiali attraverso il punto di vista di questo supereroe/super criminale/il più grande idiota del mondo", ha detto Gunn in un comunicato. "Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC a tutta l'ampiezza di una serie tv. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John Cena, [il produttore esecutivo] Peter Safran e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta".

Cena ha aggiunto: "Ho già detto in passato che è stato un grandissimo onore e un'incredibile opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James a quello che sarà un film straordinario. Sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di collaborare di nuovo con lui per Peacemaker. Non vediamo l'ora che i fan la vedano".

Non solo Peacemaker

Per HBO Max questa non è la prima iniziativa di questo tipo. L'ordine di Peacemaker segue solo di pochi mesi quello della serie prequel del prossimo film di Matt Reeves The Batman, ambientata durante l'Anno Uno dell'iconica storia del Cavaliere Oscuro. Lo spin-off si concentrerà sulla corruzione di Gotham City, che imperversa da svariati anni, raccontata dal punto di vista di un poliziotto che di onesto non ha nulla. Negli ultimi giorni, la piattaforma è diventata inoltre la nuova casa delle serie DC Universe Titans e Doom Patrol.