Suicide Squad: Freddie Stroma sarà Vigilante nello spin-off tv Peacemaker

L'attore di Bridgerton sostituisce il precedentemente annunciato Chris Conrad.

Il mondo può contare su Freddie Stroma per la salvezza. L'affascinante star di Bridgerton e Time After Time ha firmato con il servizio streaming HBO Max per il ruolo di Vigilante in Peacemaker, serie spin-off del prossimo film DC The Suicide Squad: Missione suicida.

Peacemaker: La trama e il ruolo di Freddie Stroma

Scritta e diretta interamente da James Gunn, lo stesso del film, Peacemaker è una comedy d'azione incentrata sulle origini dell'omonimo personaggio interpretato da John Cena, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, indipendentemente da quante persone dovrà uccidere per ottenerla.

Stroma, scelto in sostituzione del precedentemente annunciato Chris Conrad (il quale ha dovuto lasciare la serie in seguito a quelli che Deadline definisce "aggiustamenti creativi"), sarà il noto personaggio della DC anche conosciuto come Adrian Chase. Un esperto di combattimento corpo a corpo, un abile tiratore scelto, un maestro del lazo, capace di guarire velocemente e rigenerare il suo corpo da gravi ferite, Adrian era un procuratore distrettuale di New York City che si è messo a cercare giustizia a modo suo, ovvero con un alter ego, dopo che sua moglie e i suoi figli sono stati uccisi dalla criminalità.

Gli altri membri del cast

Faranno parte del cast di Peacemaker anche Danielle Brooks (Orange Is the New Black) nel ruolo di Leota Adebayo, un personaggio legato in qualche modo a Christopher Smith/Peacemaker; Robert Patrick (Scorpion) di Auggie Smith, il padre del protagonista; Jennifer Holland (American Horror Story) di Emilia Harcourt, l'agente della NSA che lavora con la A.R.G.U.S. nel monitoraggio della Suicide Squad; e Steve Agee di John Economos, un guardiano del Penitenziario Federale di Belle Reve e un assistente di Amanda Waller. Si aggiungono Chukwudi Iwuji (When They See Us), Alison Araya (Riverdale), Lenny Jacobson (Narcos: Messico), Lochlyn Munro (Riverdale), Annie Chang (Shades of Blue) e Christopher Heyerdahl (Van Helsing).