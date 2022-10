Suburra continua! Iniziate le riprese di SUBURRÆTERNA, sequel della serie Netflix

News Serie TV

Nel cast tornano Giacomo Ferrara, Filippo Nigro, Carlotta Antonelli e Federica Sabatini rispettivamente nei panni di Spadino, Amedeo Cinaglia, Angelica e Nadia.

Due anni dopo la conclusione di Suburra: La serie, la prima serie originale italiana di Netflix, il servizio di video in streaming ci ripensa e annuncia SUBURRÆTERNA, una nuova serie che espande l'universo della serie originale - che era durata tre stagioni - dando seguito alle vicende di Spadino (Giacomo Ferrara), dell'affarista Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e di tutti gli altri personaggi che gravitano attorno al milionario giro d'affari criminale per prendere il potere su Roma. Le riprese del progetto - una nuova storia originale prodotta ancora una volta da Cattleya, parte di ITV Studios - sono appena iniziate nella Capitale e il debutto è fissato su Netflix nel 2023.

SUBURRÆTERNA: La trama e i primi dettagli

SUBURRÆTERNA riparte dal 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli. Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

SUBURRÆTERNA, che avrà 8 episodi, è tratta dall’opera letteraria Suburra scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini - che curano anche lo story editing - edita da Einaudi. Gli autori sono Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, che ricoprono anche il ruolo di Head Writer, Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione. Ciro D’Emilio è alla regia dei primi quattro episodi, mentre Alessandro Tonda degli ultimi quattro.

Il cast: Chi torna da Suburra

Dalla serie originale tornano quindi Giacomo Ferrara (Spadino), Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Paola Sotgiu (Adelaide) e Emmanuele Aita (Ferdinando). A loro si uniranno presumibilmente nuovi attori, interpreti di nuovi "giocatori" che vogliono mettere la mani sulla città. Naturalmente non ci sarà Alessandro Borghi visto che, come ricorderete, il suo personaggio - Aureliano - è morto nell'episodio finale di Suburra: La serie. L'attore, inoltre, è impegnato in questo stesso periodo sul set di un'altra serie Netflix, Supersex, dove interpreterà un giovane Rocco Siffredi.