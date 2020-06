Suburra 3, si torna sul set: Ecco dove si girano le ultime scene della terza stagione

News Serie TV

Dopo lo stop a causa del Coronavirus, ripartono le riprese dell'ultimo capitolo della serie originale Netflix.

Arriva una buona notizia per i numerosi fan di Suburra: La serie (soprattutto per quelli che avevano intasato la casella dei messaggi di Instagram di Alessandro Borghi qualche settimana fa chiedendo ossessivamente notizie sulla terza stagione della serie): le riprese della stagione conclusiva sono ripartite! Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Dire, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e gli altri attori nel cast della prima serie italiana originale di Netflix sarebbero impegnati sul set proprio in questi giorni.

Suburra 3 riparte dopo lo stop: I luoghi delle riprese

Voci sul ritorno sul set di Suburra: La serie circolavano già da circa una settimana. Con l'autorizzazione da parte del Comune di Roma che venerdì scorso ha dato l'okay alle riprese e alla sosta di tutte le strutture legate alla realizzazione delle immagini, però, arriva l'ufficialità. Si girerà fino al prossimo 8 luglio nel cuore del quartiere Monteverde per ultimare le riprese della terza e ultima stagione, iniziate lo scorso dicembre sul litorale romano e nella Capitale e interrotte lo scorso marzo a causa dell'emergenza Coronavirus proprio quando, pare, erano a un passo dalla conclusione.

Quando esce la terza stagione?

La terza e ultima stagione di Suburra: La serie rivelerà finalmente chi sarà il re che salirà sul trono di Roma. Dopo due stagioni in cui tre mondi - Chiesa, Stato e Crimine - si sono scontrati, vedremo chi vincerà la battaglia all'ultimo sangue per ottenere il potere sulla città. Nonostante Netflix non abbia ancora rivelato quando rilascerà il capitolo finale della serie in streaming, voci sempre più insistenti parlano di una data di uscita fissata già per l'autunno del 2020, quindi in anticipo rispetto a quando ci si potrebbe aspettare considerato lo stop a causa dell'emergenza sanitaria.

