Suburra 3 dove è stata girata? Dalle strade di Roma al convento fuori città, tutte le location della terza stagione

Il Colosseo, Via Giulia, Ostia ma anche una suggestiva cupola con una vista unica sulla Capitale: ecco alcuni dei i luoghi che si vedono nel capitolo finale della serie di Netflix Suburra.

Tra gli aspetti più interessanti di Suburra: La serie, tornata in streaming su Netflix la scorsa settimana con la terza e ultima stagione, ci sono sicuramente le location: solo in questo ultimo ciclo di episodi sono più di 60 e comprendono alcuni dei luoghi più iconici di Roma, ma anche le periferie e il litorale laziale. Dal Campidoglio, al Colosseo fino alle spiagge di Ostia e Fregene e al Convento fuori città dove si rifugia la moglie di Cinaglia Alice, sono molti e suggestivi i luoghi su cui il regista Arnaldo Catinari ha potuto contare per costruire un'ultima stagione epica ed esteticamente impeccabile. Ma dove è stata girata esattamente e quali strade e monumenti di Roma e dintorni riconosciamo? Ecco le location più importanti.

I luoghi dell'ultima stagione di Suburra

Come sappiamo, la storia di Suburra: La serie, cioè il racconto della lotta tra Chiesa, Stato e Criminalità, per prendere il controllo della Città Eterna, ha come palcoscenico principale le strade di Roma. Nel corso delle tre stagioni, però, sono stati centrali anche Ostia, la patria degli Adami, e i quartieri dell'Eur e di Monteverde dove sono state girate molte scene. La storia, nella terza stagione, si sposta anche a Roma Nord, terra ancora inesplorata su cui mettono gli occhi Spadino (Giacomo Ferrara) e Aureliano (Alessandro Borghi). Ecco alcuni dei luoghi che si distinguono nella serie.

La Roma turistica: San Pietro, il Colosseo, Piazza del Campidoglio

Naturalmente nell'ultima stagione di Suburra si vedono alcuni dei monumenti più famosi di Roma quali Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, il Colosseo (protagonista di una bellissima inquadratura con il Samurai di Francesco Acquaroli che chiude il primo episodio ma non ci spingiamo oltre per non fare spoiler a chi non ha ancora visto la scena in questione), Piazza del Campidoglio, sede del potere politico frequentata soprattutto da Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), la suggestiva Via Giulia, vicino a Campo de' Fiori, e la bellissima dimora barocca di Palazzo Patrizi, nel pieno centro della città.

Le periferie e il litorale romano: Dal quartiere Eur al Convento di San Cosimato a Vicovaro

È distinguibile, inoltre, il famoso Colosseo Quadrato, o Palazzo della Civiltà Italiana, l'edificio monumentale che si trova nel quartiere Eur. Sappiamo che alcune scene della terza stagione sono state girate nel quartiere Monteverde e altre fuori città cioè a Fiumicino, la spiaggia di Fregene, il porto turistico di Roma e Ostia dove si trova anche l'ex Enalc Hotel (già visto nella seconda stagione) diventata la casa di Aureliano. Una location molto suggestiva di questa ultima stagione, però, è quella del convento dove si rifugia la moglie di Cinaglia Alice (Rosa Diletta Rossi) con i suoi figli, per pregare e ritrovare se stessa dopo le delusioni avute dal marito. Secondo il sito Si Viaggia, si tratta del Convento di San Cosimato a Vicovaro (nella foto in basso), non lontano da Roma. La struttura, unica nel suo genere, si caratterizza soprattutto per gli Eremi di San Benedetto, delle profonde cavità scavate nella roccia con una vista mozzafiato sulla Valle del fiume Aniene.

Foto: vicovaroturismo.it

Il locale della festa di Aureliano e Spadino

Infine vi segnaliamo qual è la location della festa organizzata da Aureliano e Spadino nel terzo episodio della stagione 3. Se vi siete chiesti di quale locale o discoteca si trattasse abbiamo la risposta per voi: è la cupola di vetro e acciao firmata dal famoso architetto Massimiliano Fuksas e che si trova sul tetto dell’ex palazzo dell'Unione Militare di Via Tomacelli. Una location incantevole nel cuore di Roma che soprattutto di sera regala una spettacolare vista sulla città e che anche in Suburra risplende con le sue luci e i suoi colori.