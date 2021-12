Strike: Su Infinity+ la serie basata sui romanzi polizieschi scritti da J. K. Rowling

News Serie TV

Tom Burke porta sullo schermo il detective Cormoran Strike protagonista dei romanzi Il richiamo del cuculo, Il baco da seta e La via del male.

Non è la fine dell'anno in cui speravamo, evidentemente. In tanti saremo costretti a trascorrere Capodanno in casa, con pochi intimi, quindi perché non rivoluzionare la serata e i giorni di festa con una bella maratona? Su Infinity+, il servizio streaming di Mediaset, sono disponibili le prime tre stagioni di Strike. Intanto possiamo dire che non si tratta di una visione impegnativa: ciascun ciclo si compone di due o tre episodi, quindi meglio si descrive come tante, piccole miniserie. Dovete sapere poi che stiamo parlando di un crime drama basato sui romanzi con protagonista l'investigatore privato Cormoran Strike scritti dall'affermata autrice britannica J. K. Rowling, la stessa di Harry Potter. Sono stati un caso letterario, nonostante siano stati pubblicati sotto lo pseudonimo Robert Galbraith. La storia racchiude tutti gli elementi che amiamo in questo genere di produzioni, soprattutto quando d'oltremanica. Un protagonista danneggiato, tanto per cominciare. Una metropoli irresistibile dove accadono cose molto brutte. Cattivi che sembrano sempre un passo avanti nella loro brutale follia.

Strike: Tre casi per Cormoran Strike

Scritta da Ben Richards (The Tunnel) e Tom Edge (Lovesick) e prodotta a livello esecutivo della Rowling, Strike segue l'omonimo personaggio interpretato da Tom Burke (The Musketeers), un corpulento, disincantato, talvolta burbero, trasandato e conciso veterano di guerra reinventatosi detective privato dopo aver perso la gamba destra in un'esplosione durante una missione in Afghanistan. Aperta un'agenzia investigativa in Denmark Street a Londra, Strike collabora con l'intelligente e sensibile Robin Ellacott (Holliday Grainger, I Borgia), inizialmente assunta come segretaria, alla soluzione di diversi casi. Si comincia con Il richiamo del cuculo, incentrato sul presunto suicidio di Lula Landry, una famosa modella. A ingaggiare il detective è l'avvocato John Bristow, un amico d'infanzia del suo defunto fratello maggiore, arrivando a una verità che tocca Cormoran da vicino.

Ne Il baco da seta, seconda stagione della serie, l'investigatore viene ingaggiato da Leonora Quine per rintracciare il marito Owen, uno stravagante scrittore scomparso da alcuni giorni. Strike scopre velocemente che la sparizione di Quine sembra correlata alla diffusione del manoscritto del suo ultimo romanzo non ancora pubblicato, la cui storia parla di necrofilia, sadomasochismo, tortura e cannibalismo. Ne La via del male, invece, Cormoran e Robin si ritrovano a lavorare a un nuovo caso quando quest'ultima riceve un pacco contenente la gamba amputata di una donna e un biglietto recante il verso di una canzone. Si tratta delle stesse parole che la madre del protagonista si era fatta tatuare, quindi tutto lascia pensare che qualcuno lo abbia preso di mira, forse mosso dal rancore.

Il successo di Strike

Il personaggio di Cormoran Strike è riuscito a conquistare il pubblico perché, nonostante il suo carattere spigoloso, è dotato di una grande empatia verso il prossimo e di una spigliata ironia. Lo conferma il successo dei libri, con altri due già pubblicati, un sesto in arrivo il prossimo anno e Rowling intenzionata ad andare avanti ancora per molto (in occasione dell'uscita de La via del male dichiarò di avere idee per almeno altri dieci). Ma lo conferma anche il successo della serie. Nel Regno Unito ha riunito davanti agli schermi oltre otto milioni di spettatori e ne è stata già prodotta una quarta stagione - basata su Bianco letale - ancora inedita in Italia. Richards ha descritto Strike come una serie "dal punto di vista dei toni e visivo molto diversa dagli altri crime drama", paragonandola a un'altra produzione britannica, Ispettore Morse. Edge ha aggiunto che "le persone usano 'vecchio stile' come un'espressione negativa, ma per me è parte del motivo per cui questi libri e, spero, la serie tv, funzionano così bene".