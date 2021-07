Streghe, la storia si ripete: Madeleine Mantock lascia il remake dopo tre stagioni

News Serie TV

Era successo anche nella serie originale, quando a fare un passo indietro fu Shannen Doherty.

Era il 2001 quando Shannen Doherty decise di lasciare il cast di Streghe e il ruolo di Prue Halliwell dopo tre stagioni, aprendo uno squarcio nei cuori di milioni di fan e cambiando per sempre il corso di quella serie. Esattamente venti anni dopo, la storia si ripete. Madeleine Mantock, protagonista da tre stagioni del remake di The CW, ha annunciato che non riprenderà il ruolo di Macy Vaughn nel prossimo, quarto ciclo di episodi. Casualmente, anche questa volta a uscire di scena è la maggiore delle tre sorelle al centro della storia.

Un addio in Streghe: Il messaggio di Madeleine Mantock

La terza stagione di Streghe si concluderà negli Stati Uniti questo venerdì (in Italia la programmazione prosegue su Rai 4 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55, fino al 29 luglio), ultima volta della Mantock nella serie. In un comunicato rilasciato nelle scorse ore, l'attrice ha spiegato quanto difficile sia stato per lei prendere una simile decisione. "Interpretare Macy in Streghe nelle ultime tre stagioni è stato un privilegio immenso e ho apprezzato tantissimo lavorare con i nostri fantastici produttori, autori, attori e membri della troupe", ha detto. "Sono incredibilmente grata a The CW e CBS Studios per il mio tempo nella serie e per essere stati un brillante supporto nella mia difficile decisione di andarmene. Un enorme ringraziamento ai nostri fan, i quali possono aspettarsi quella che so sarà una spettacolare quarta stagione".

Gli showrunner di Streghe Liz Kruger e Craig Shapiro hanno risposto: "Non possiamo ringraziare abbastanza Madeleine per il suo lavoro incredibile e stimolante nella serie. Ci mancherà molto, come ai fan, ma rispettiamo anche la sua decisione di andare avanti. Questo è un momento difficile per il mondo e ognuno deve seguire il proprio cuore. Le auguriamo ogni bene, e la porta sarà sempre aperta per un ritorno di Macy... in un modo o nell'altro!". Parole queste ultime che fanno pensare a un finale triste per il personaggio, come del resto fu per Prue, la quale fu poi sostituita da una nuova sorellastra segreta, Paige (Rose McGowan). Per ora la trama del finale diffusa da The CW non fa nulla per scongiurare i timori: "Quando un incontro con il Male Sussurrante lascia Macy sull'orlo della morte, Mel e Maggie lanciano un antico incantesimo che manda le Streghe del Trio in una serie di avventure epiche. Nel frattempo, rendendosi conto che solo un Angelo Bianco può salvare Macy, Harry chiede a Jordan e Celeste di aiutarlo a fare l'impensabile".