Stranger Things: Netflix ufficializza la stagione 3

Non che ci fossero dubbi, ma un annuncio ufficiale è pur sempre un annuncio ufficiale. Dopo le indiscrezioni e le rassicurazioni dei mesi scorsi, nelle scorse ore il servizio di video in streaming ha proclamato il rinnovo ufficiale della serie fenomeno Stranger Things per una terza stagione di un numero imprecisato di episodi, disponibile presumibilmente nel 2018.

In una precedente intervista con The Hollywood Reporter, gli ideatori Matt e Ross Duffer, piuttosto tranquilli sul fatto che ci sarebbe stata una terza stagione, avevano rivelato che questa probabilmente avrebbe portato la storia avanti nel tempo di un anno, al 1985. "Anche volendo, non potremmo procedere più velocemente di così. I nostri ragazzi stanno crescendo. Non possiamo fare altro che scrivere e produrre lo show velocemente", aveva spiegato Matt. "Avranno quasi un anno in più quando cominceremo le riprese della terza stagione... [quindi] siamo costretti a fare un salto nel tempo".

La seconda stagione di Stranger Things è stato un successo probabilmente senza precedenti per Netflix. Secondo un calcolo di Nielsen, solo negli Stati Uniti 15,8 milioni di persone ne hanno visto il primo episodio durante i primi tre giorni di disponibilità, eguagliando i numeri finora record della serie di successo The Walking Dead. Mentre Netflix non conferma né smentisce, l'altra buona notizia è che tutti i membri del cast regolare hanno (giustamente) firmato per riprendere il proprio ruolo, incluse le più recenti aggiunte Dacre Montgomery (Billy) e Sadie Sink (Max).