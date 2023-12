Stranger Things e la teoria secondo cui sia tutto un sogno: La risposta definitiva degli ideatori

News Serie TV

Le riprese degli ultimi episodi della serie tv di Netflix inizieranno il prossimo mese.

Non sappiamo come Stranger Things concluderà la sua storia. Bisognerà attendere l'arrivo sulla piattaforma streaming della quinta e ultima stagione per scoprirlo. Sappiamo però come sicuramente non finirà. Gli ideatori Matt e Ross Duffer, infatti, hanno smentito una famosa teoria dei fan sul finale della serie di successo di Netflix ambientata nell'immaginaria Hawkins. Ovvero che tutti gli eventi del Sottosopra non sono altro che un sogno.

Stranger Things 5: Smentita la teoria del sogno

La teoria, finora molto gettonata dal pubblico della serie di fantascienza, sosteneva che tutto quello che abbiamo visto sullo schermo nel corso delle stagioni fosse in realtà solo i giovani protagonisti che giocavano a un'elaborata e molto lunga partita a Dungeons & Dragons, uno dei loro giochi preferiti sin dall'inizio della serie. Quindi, sostanzialmente, il frutto della loro immaginazione, un sogno, qualcosa che non esiste. Ma, durante il tappeto rosso del nuovo spettacolo teatrale di Londra basato su Stranger Things, Matt Duffer ha detto senza mezzi termini che "no", la teoria sollevata dai fan non ha fondamento.

"Sarebbe l'equivalente di 'È tutto un sogno'", ha aggiunto il fratello Ross Duffer a Metro. "No, vi assicuro che non concluderemo così lo show. Sappiamo da un po' dove stiamo andando. E ci sentiamo a nostro agio; speriamo che soddisfi tutti. Vedremo".

I recenti scioperi di Hollywood hanno ritardato l'inizio delle riprese della stagione finale, inizialmente previsto per il periodo a cavallo tra la primavera e l'estate e ora fissato per i giorni giorni di gennaio. Conseguentemente, questo ha allargato la finestra temporale di uscita degli episodi fino a un generico 2025. All'inizio di quest'anno, intervistato da Total Film, il regista e produttore esecutivo Shawn Levy aveva anticipato che l'ultima stagione espanderà la portata della già gigantesca stagione 4. "Stranger Things 5 sarà grande quanto uno qualunque dei film più grandi che abbiamo visto", aveva detto. È più recente, invece, l'ammissione degli stessi Duffer al The Guardian secondo cui la quinta stagione sarà "come la prima ma sotto steroidi. Sarà la più grande in assoluto in termini di proporzioni".