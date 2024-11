Stranger Things 5: Foto inedite dal set mostrano i nuovi look dei personaggi

News Serie TV

La serie soprannaturale di Netflix tornerà con l'ultima stagione nel 2025 ma intanto, in occasione dello Stranger Things Day, sono state diffuse nuove foto scattate sul set.

Dopo aver diffuso un teaser trailer che svela i titoli dei prossimi episodi di Stranger Things, Netflix ha mostrato anche nuove immagini scattate sul set della quinta e ultima stagione. E anche se rivelano ben poco della trama, ci mostrano diversi membri del cast (ma non la Undici di Millie Bobby Brown) evidentemente cresciuti e i fratelli Duffer durante le riprese. La stagione finale arriverà nel 2025, ma ancora non è stata annunciata una data precisa.

Stranger Things: Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione finale

La breve sinossi ufficiale della quinta stagione di Stranger Things diffusa da Netflix recita: "Nella stagione finale le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre". Naturalmente il servizio di video in streaming non si sbilancia sulla trama ma, volendo dar credito alle dichiarazioni fatte negli ultimi mesi da diversi membri del cast, possiamo dire che la stagione finale sarà la più grande ed elaborata di sempre. Il regista Shawn Levy l'ha paragonata a un grande blockbuster hollywoodiano.

Nelle foto ritroviamo Winona Ryder in uno scatto con David Harbour e poi Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. Alcuni sfoggiano nuovi look per i loro personaggi, come Lucas e Dustin con un nuovo taglio di capelli. Sappiamo che la prossima stagione ripartirà dall'autunno del 1987, quindi circa un anno e mezzo dopo i fatti del finale della quarta stagione. È confermato, quindi, il salto temporale di cui avevano parlato fin da subito gli ideatori della serie Ross e Matt Duffer. Questi ultimi, in uno degli scatti recenti, posano davanti alla Hawkins High School, edificio che è stato recentemente smantellato dopo la fine delle riprese.

Il successo di Stranger Things

Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. La serie fa ormai parte della cultura pop e ha riportato in voga anche gli anni '80 e gli oggetti indimenticabili di quel decennio. Più di recente ha riportato alla ribalta il brano di Kate Bush Running Up That Hill, facendo registrare un aumento degli streaming su Spotify e catapultandolo nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 per la prima volta nei suoi 38 anni di storia. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui 12 Emmy e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica ed è stata nominata nel complesso per oltre 230 premi.