Storia della mia famiglia: La nostra video intervista al cast della serie Netflix

News Serie TV

Debutta su Netflix oggi, 19 febbraio, la nuova serie italiana Storia della mia famiglia, con un cast stellare che comprende Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Antonio Gargiulo: li abbiamo intervistati.

Sono diventati inevitabilmente una famiglia anche sul set i protagonisti di Storia della mia famiglia, la nuova serie originale di Netflix che debutta il 19 febbraio con i suoi 6 episodi sulla piattaforma. Una storia che parla di temi delicati come la perdita di una persona cara, la malattia, il tentativo di ripartire dopo un lutto e la ricerca della felicità nonostante tutto, ma lo fa anche con tanto umorismo. Il tutto dalla prospettiva di cinque protagonisti che fanno del loro meglio per costruire una famiglia. Abbiamo intervistato Eduardo Scarpetta (Fausto), Massimiliano Caiazzo (Valerio), Vanessa Scalera (Lucia) e Antonio Gargiulo (Demetrio) (purtroppo Cristiana Dell'Anna non era presente, per impegni su un set) e con loro abbiamo parlato, tra le altre cose, di come hanno affrontato i loro delicati ruoli e di ciò che si aspettano dal pubblico. Guardate qui sotto la nostra video intervista.

< Storia della mia famiglia - Intervista Esclusiva: La nostra video intervista al cast della serie Netflix - HD

La trama di Storia della mia famiglia e il resto del cast

Creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar (a Mediawan Company), Storia della mia famiglia racconta il mondo dei "fantastici quattro", cioè le quattro persone che si prenderanno cura dei figli di Fausto dopo che lui non ci sarà più: la mamma Lucia, il fratello Valerio, e gli amici Maria (Cristiana Dell'Anna) e Demetrio. Colpito da una malattia, Fausto prima di morire affida i piccoli Libero (Jua Leo Migliore) ed Ercole (Tommaso Guidi) a coloro che ama di più e prepara ciascuno di loro ad affrontare questa nuova e inaspettata responsabilità. Seguiamo così il tentativo di questo gruppo di persone di creare un nucleo familiare alternativo. Una famiglia elettiva che esaudisca l'ultimo desiderio di Fausto, non senza errori - piccoli e grandi - che dimostrano però una grande umanità. Completano il cast Gaia Weiss nel ruolo di Sarah, Filippo Gili in quello di Sergio e con la partecipazione di Aurora Giovinazzo nei panni di Valeria.