Stoffa da campioni: Cambio di gioco, Disney+ ordina la seconda stagione

Ora il co-ideatore Steven Brill sogna il ritorno di Joshua Jackson nei panni di Charlie Conway.

Evan e i suoi compagni di squadra torneranno presto sul ghiaccio! Arriva, poco più di due mesi dopo il finale del ciclo inaugurale, la notizia del rinnovo a Disney+ di Stoffa da campioni: Cambio di gioco, la serie tv con Lauren Graham ed Emilio Estevez sequel del film omonimo del 1992 con lo stesso Estevez. Le riprese dei nuovi episodi cominceranno all'inizio del prossimo anno, per un loro arrivo sulla piattaforma streaming nei mesi successivi.

La trama di Stoffa da campioni: Cambio di gioco

Decenni dopo gli eventi raccontati nel film di Steven Brill, uno degli ideatori di Stoffa da campioni: Cambio di gioco, i Ducks si sono evoluti da un disorganizzato team di perdenti in una squadra giovanile di hockey estremamente competitiva e forte. Quando il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene tagliato fuori dai Ducks senza troppe cerimonie, sua madre Alex (Graham) lo incoraggia a fondare una propria squadra - un gruppo di outsider troppo piccoli o lenti o che non si adattano bene alla cultura sportiva moderna. Uno squattrinato Gordon Bombay (Estevez) permette con riluttanza alla nuova squadra di allenarsi sulla sua pista, finendo poi col diventare il suo allenatore.

Altri ritorni nella stagione 2?

In una precedente occasione, Brill ha detto a TVLine che uno dei suoi desideri per la seconda stagione è riportare Joshua Jackson e Kenan Thompson (visto nei sequel Piccoli grandi eroi e Ducks: Una squadra a tutto ghiaccio) nei panni di Charlie Conway e Russ Tyler rispettivamente. "Io e Josh eravamo in trattative quattro anni fa per fare questo show insieme, e poi non gli è stato possibile esserlo per gli episodi che ho fatto" per Disney+, ha detto Brill. "Per la stagione 2, mi piacerebbe riprovarci ed esplorare nuovamente quell'idea, a seconda dei suoi impegni... La domanda è: può girare un'intera stagione? È un grande impegno ed è sempre in qualche altro show. Mi piacerebbe davvero potergli scrivere una grande parte e un grande arco narrativo in una stagione".